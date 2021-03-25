上訴庭今頒判詞，說明「共同犯罪」原則適用於暴動罪和非法集結罪。有大律師解釋，共同犯罪計劃不必只有單一目的，可同時包含不同種類的不合法活動，而參與者之間毋須有明確協議，「一個眼神都得」，又或靠默契行事，因此近年出現的「兄弟爬山」，自發地「各有各做」的抗爭活動，就算毫無協定，都可能構成共同犯罪。

該名大律師提到，共同犯罪原則還有延伸形式，假如原有犯罪計劃期間發生其他罪行，而該罪行是可以合理預見得到，則也納入犯案計劃之中，「真係好闊」。前年不時有未經批准但和平的公眾活動，演變成暴力場面，大律師認為原有活動的組織者或網上傳達文宣者，也有可能墮入共同犯罪。

示威運動期間有俗稱「家長車」，即市民駕車接載示威者離開危險地帶，同類行為被上訴庭舉為共同干犯暴動的例子。大律師指出，判詞表明一旦示威活動由和平變成暴力，市民就應離場，反映了法庭的尺度。

判詞提及除了共同犯罪原則，現行法例亦有「協助、教唆犯罪」的罪行，那麼是否可控告接載者和把風之類角色？大律師解釋，「協助教唆」和「共同犯罪」有重疊之處，前者一般針對身處現場協助犯案的人，而且要把主犯入罪才能引用。

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