夫婦湯偉雄及杜依蘭與17歲少女被控前年7.28在上環參與暴動，去年受審後脫罪。律政司認為原審法官錯解「共同犯罪」原則，向上訴庭申請釐清法律問題，主張「共同犯罪」可應用於暴動及非法集結罪，針對不在案發現場的人。上訴庭今判下判詞，裁定律政司勝訴，指一些非身處現場的參與者，明顯是夥同犯案，包括在海外指揮行動的人士或駕車協助犯罪者逃脫的人。

裁決對其他案件或有深遠影響，律政司早前表明，「共同犯罪」原則若不能應用於暴動罪，將無法針對駕駛逃逸車輛的司機、提供武器或防具者、在遠處挖磚及收集物資的人、追捕一段距離後才被截獲者等人。

案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長麥機智及高院法官彭寶琴審理。律政司並不尋求推翻本案裁決。無論上訴庭裁決如何，均不會影響本案三名被告的脫罪結果。

上訴庭於判詞指，暴動及非法集結罪的立法原意為維持公眾秩序，正如律政司所言，現今的非法集結及暴動本質具高度流動性，參與者之間分工仔細，各自擔任不同角色。當中部份參與者會身處案發現場，至於一些非身處現場的參與者，則明顯是夥同犯案。

上訴庭接納律政司所舉的例子，認為符合夥同犯罪原則，當中包括但不限於：在海外指揮行動的人士、提供金錢或防具者、透過電話或社交網站上鼓勵參與行動的人、在案發現場附近挖磚、收集物資或武器的人、駕車協助犯罪者逃脫的人，以及觀察環境並向犯罪者提供資訊的「哨兵」。

律政司一方於聆訊時指，在非法集結及暴動案中，法庭應採納「共同犯罪」原則，即協助、鼓勵或教唆他人犯罪者，罪責與身處現場作出實質非法行為者相同。若法例欲排除前者罪責，須在法律條文中清楚列明。

辯方回應指法例列明須「集結在一起」才會干犯暴動等罪，若採納「共同犯罪」原則，將違反立法原意，涵蓋範圍過闊，恐令無辜者被控。辯方又指，若律政司有足夠證據，大可控告其他合適控罪，例如煽動或策劃暴動。

【案件編號：CASJ1/20】

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