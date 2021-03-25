不斷有市民接種武漢肺炎疫苗出現嚴重不適等事故，加上有疫苗涉及包裝瑕疵等問題需要煞停，引發疫苗信心危機。此際，港府卻宣佈，第二批共100萬針的科興疫苗已於今午抵港。惟暫時僅26.1萬人接種了最少一針科興疫苗，而最近3日平均只約6,000人登記打科興，預期疫苗到港後需要封存較長時間才有人接種。

根據科興提供的文件，疫苗在2℃至8℃冷藏下，有效期一般約12個月。首批100萬針於2月19日抵港；相隔34日後，今日另外100萬針再抵港。港府預先向內地科興生物購買了共750萬針疫苗，至今尚餘550萬針。

首批到港兩局長機場迎接 今僅發稿交代

上月科興疫苗首度抵港，公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始到場迎接；今次則低調得多，僅由政府新聞處發稿交代了事。

事實上，立法會已批准預留逾84億港元採購共2,250萬針疫苗，預料科興、BioNTech及阿斯利康各750萬針。不過截至昨日，僅26.1萬人接種過最少1針科興、15.1萬人接種過BioNTech，假設他們如期接種2劑，仍然未及兩款疫苗總數（各750萬劑）的10%。

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