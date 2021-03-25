政府為增加土地供應，將沙田污水處理廠遷入岩洞，預計可騰出28公頃土地作其他發展。渠務署今日帶領傳媒到場了解施工情況，渠務署署長彭雅妮指，首階段工程已於2019年2月展開，包括工地開拓及連接隧道工程。至於項目有否受武漢肺炎疫情影響，她指疫情對工程影響不大，進展順利；下一階段主體岩洞建造工程將於今年中展開，有信心可於2029年完成搬遷，預期在2031年可騰出現址約28公頃土地，預料工程費達400至500億港元，較2017年時曾估逾300億元高。

至於騰出的土地作何用途，彭雅妮稱過早規劃未必適合當時情況，政府會在工程接近完成時再規劃，以配合屆時需要。渠務署2017年時曾透露，28公頃的沙田污水處理廠用地最快可於2030年釋出，配合毗鄰馬料水填海計劃的時間表，預料合共提供近90公頃土地作高科技及知識型工業、房屋等用途，當時署方估算岩洞污水廠的造價將會超過300億元。

工程造價約400億至500億

渠務署今日舉行傳媒簡報會，署長彭雅妮指，現時沙田污水處理廠現址佔地28公頃，而新廠採用更先進和更密集的污水處理技術，預計落成後主體岩洞建築群僅佔地約14公頃，日後的污水處理量會維持在每日約34萬立方米，與舊廠房相若，整項工程造價介乎400億至500億元。

彭雅妮表示，岩洞項目涉及爆破工程，所有岩洞及連接隧道的總長度約為4.8公里，主連接隧道高20米、闊25米，相等於3條行車線。署方為配合岩洞爆破工程，團隊用約20萬元自行研發一部機械車「岩洞探哥」，可以於爆破工序完成後率先進入隧道，監測空氣質素及掃描地形，結果會實時傳送至工程人員，以協助判斷隧道內狀況是否適合工程人員工作。不過，儀器仍於研發階段，現時未能取代爆破工的工作。

將設「防洪健康碼」監察水位

另外，署方亦透露，正推動多項創科研發，包括與機電工程署改良「防洪健康碼」，於全港約200個點安裝傳感器，利用政府物聯通，在偏僻地點輕易傳送數據至電腦系統監察。

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