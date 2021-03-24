本港再多15人接種武漢肺炎疫苗後不適送院；包括有5人接種科興，10人接種BioNTech。當中一名33男子打針後失去知覺及左半身癲癇發作，入院治療後須留院觀察。

受政府叫停接種BioNTech影響，政府公佈，截至周三晚上8時，本港過去24小時只有9,700人接種第一劑疫苗，其中接種BioNTech僅1,080人；8,600人則接種科興，當中約6,300人在8間社區疫苗接種中心接種，其餘則在私家醫生和診所接種。而在8間社區疫苗接種中心預約接種科興疫苗「甩底率」為21%。

目前累計約41.2萬名市民接種第一劑疫苗，其中約26.1萬名接種科興，約15.1萬人接種BioNTech。

預約接種方面，截至周三晚上8時，過去24小時約6, 900名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗；網上預約接種BioNTech疫苗則已暫時停止。

15人打針後送不適送院 10人打BioNTech

而截至周三凌晨，再有15人接種疫苗後送院，當中5人接種科興；10人接種BioNTech。有6人已經出院，5人要留院觀察，包括一名33男子接種BioNTech後失去知覺及左半身癲癇發作，送往仁濟醫院，情況穩定，經治療後須留院觀察。

一名37歲女子同樣接種BioNTech後，感到暈眩、噁心、四肢麻痺及出現過度換氣。她周二早上被送往博愛醫院，情況穩定，正留院觀察。另有一名54 歲女子接種BioNTech後，感到胸部不適及 出現雷諾氏綜合症，被送往瑪麗醫院，情況穩定， 經治療後已經出院。

一名49歲女子則接種科興疫苗後，感到頭痛、右手及臉部感覺異常。她被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，現留院觀察。另外，送院人士當中，有4人不遵從醫生勸告，已自行出院。

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