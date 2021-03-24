【本報訊】政府預留約84億元公帑採購及展開接種武漢肺炎疫苗接種計劃，有私家診所卻涉嫌濫用計劃，替內地人免費打科興疫苗。據報道，香港大學深圳醫院呼吸系統科前主管許建名於中環開設的診所，接待持雙程證內地人士免費接種科興疫苗。許建名回覆傳媒時反歸咎政府欠清晰指引，食衞局則稱，持雙程證的人士不符合計劃接種資格，會適當跟進個別投訴。

網媒「香港01」報道，許建名在中環中建大廈16樓813醫療中心設有診所，診所職員表示，客人可利用雙程證或護照登記，毋須出示身份證，若不見醫生，更毋須繳交診金，可免費打針。診所內有一對約60、70歲居於深圳夫婦，以探親簽證來港，並於該診所接種科興疫苗，還稱「這醫生特別好，而且是全免費」。

根據政府規定，只有持香港身份證、領事團身份證、申請香港身份證收據及豁免登記證明書的人士才能參與疫苗接種計劃，當中不包括持雙程證人士，意味許建名的中環診所涉嫌違反相關規定。

稱政府指引欠清晰

本報曾致電許建名的中環診所，診所職員要求記者以電郵聯絡許建名。香港01報道引述許建名的回覆，他反稱政府欠清晰指引，政府系統用任何證件號碼也可以登記打針，他沒有就注射疫苗收費，故沒有以此圖利。報道引述他表示，已向衞生署釐清相關規定，亦即時取消非香港人的預約申請。至於已打第一針的不符合資格人士，他則以安全及人道為由，會安排打第二針。

食衞局回覆稱，只持有內地通行證（即雙程證）的人士並不符合接種資格，需攜帶相關身份證明文件接種疫苗的要求同樣適用於私家診所。當局沒有回應會否考慮終止與其診所簽訂的協議，僅稱會適當跟進個別投訴。