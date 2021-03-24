楊潔篪率隊赴阿拉斯加參加中美高層會談，其言論被央視吹捧為「霸氣」，讓世界再次目睹了中國戰狼風貌。不同以往的是，這次是作為國家級領導人的楊先生，一改當年他作為票友演唱蘇州評彈《庵堂認母》中「我卻是個伶仃孤苦人」的柔弱形象，而成為萬眾追捧的「鐵漢網紅」，完成了從下到上，以「比爛主義」塑造出的戰狼中國形象。

「比爛主義」是滕彪先生對Whataboutism一詞的繙譯，來自於冷戰期間，蘇聯官僚針對美方的批評，常常無話可說，最終訴諸於「那美國的……又怎麼說？」（What about……）這樣的反詰。如這次會談，美國國務卿布林肯指出中國在新疆、香港等問題上違反人權的作法，楊潔篪卻反駁說美國國內在人權方面也存在很多問題，並指它們不是在過去四年內才出現的。針對布林肯談到中國對美網路攻擊，楊潔篪反唇相譏「無論是發動網路攻擊的能力，還是可以部署的技術，美國都是這方面的佼佼者。你不能把這個問題歸咎於別人。」中國的人權問題是不是事實，對美的網路攻擊存不存在，中方避而不談，只要美國也存在這些問題，中方的問題就可忽略不計。正如《韋氏詞典》解釋Whataboutism的那樣：「If everyone is guilty of something, is no one guilty of anything？」

偽君子的「反邏輯利器」

近90年前，魯迅就諷刺過這種比爛主義的詭辯術，在〈外國也有〉文中，他寫到「凡中國所有的，外國也都有。外國人說中國多臭蟲，但西洋也有臭蟲。」藉此批判當時的中國人，在面對批評時會聲稱他國也有相同錯誤，來掩飾自己過錯。而美國也有比爛者，比如特朗普反對者說：「他對待女性的行為很可惡。」其支持者則反問：「那克林頓不也一樣？」幸而這次布林肯沒有加入比爛行列，面對中方責難，他坦承美國並不完美，「我們會犯錯，我們會逆轉，我們會後退。但縱觀歷史，我們所做的就是公開、透明地面對這些挑戰，而不是試圖忽視它們，不是試圖假裝它們不存在，不是試圖掩蓋它們。」三個不是，其實是在批評中共一直在忽視、假裝和掩蓋自己的錯誤。

在中國比爛主義龐大隊伍中有糊塗者，也有明白人。對於民粹「愛國者」而言，愛由「恨」生，不糊塗則「愛」之不深。而對中共高層來講，他們深諳「以國托黨」的政治策略，難怪楊潔篪在會談中再次強調「中國領導人得到了中國人的廣泛支持」。但他們更明白，水能載舟，亦能覆舟，一味比爛，中國遲早會成為又一個義和團留下的爛攤子。所以在阿拉斯加的第一次高調、公開的戲劇性亮相後，中美又閉門進行了務實的會談，終於可宣稱「雙方進行了坦誠、建設性交流。這次對話是有益的」。

比爛主義是破壞性的，而非建設性的，中共心知肚明。但只要它為了維護自己的統治地位，而需要對真相予以掩蓋，比爛主義永遠是其難以捨棄的反邏輯利器，戰狼中國必定會再度咆哮在世界舞台上。

沈舟

時事評論員