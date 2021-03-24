【本報訊】網民去年5月發起反國歌法及國安法遊行，在銅鑼灣一帶打游擊堵路。其間有中年婦在天后清理路障時遭示威者「私了」，歷時一分鐘，當中一名16歲男學生兩度踢向婦人，他昨在區域法院承認暴動罪。法官姚勳智指案情相當嚴重，拒替被告索取勞教及更生中心報告，僅索取背景報告，明言很有可能判監，押後至下月16日判刑，其間被告還柙。

現年17歲的黃姓被告，承認去年5月24日在天后興發街與琉璃街交界犯案，傷人罪獲控方不予起訴，存檔法庭。

官拒索更生中心報告

辯方求情指，沒證據顯示被告認識其他施襲者，建議法庭同時索取更生中心等報告，但遭拒絕。辯方又呈上被告自撰的道歉信，稱雖然控方沒要求賠償，但被告願意扣取1,000元保釋金以支付事主賠償。法官要求控方先了解事主想法，判刑時再作報告。

案情指，事主當日從天后住所步往灣仔工作，其間看見行車線遭阻塞，遂移走路障疏導交通，包括被告在內的六名示威者再架設路障。事主見狀再移開路障，惟示威者將她包圍，問「想點」，事主回應：「我搬開啲嘢囉。」其後有人用竹枝打事主臉並將她推倒地上，另有人拳打事主腹部，被告則兩度踢事主。

及後有人大叫「警察」，示威者四散，但事主一直尾隨被告，直至警員到場將他拘捕。事主經診斷後證實下唇瘀傷及紅腫、右肘擦傷、右臀觸痛等。

案件編號：DCCC695/20