主管港澳事務的國務院副總理韓正早前「下旨」稱要求解決香港房屋問題後，香港隨即出現異動，被指控「套丁」的村屋大王王光榮被捕，工聯會也對地產商提出指控。針對地產商的輿論與起，立法會地產界議員石禮謙認為，只要做好自己、為香港好就不怕被輿論攻擊，反駁吳秋北指，房屋問題並非來自地產商，應由全社會協力解決，「若果只針對一小撮人，係同文革無分別！」

工聯會吳秋北日前在報章以《安得廣廈千萬間！——新時代工運論述之三》為題撰文，指控政府任由「地產霸權」抑住宅供應，以讓他們繼續「吸血」，將土地的使用、開發、收益，放手放權給地產商，由地產商完全根據其本身的利益進行市場化操作，導致土地產值為極少數人佔有，有失職之嫌。吳建議政府啟動《收回土地條例》、徵收《自然保育稅》等，「打破資本定律，用地於民！」

石禮謙批吳秋北只代表一部份基層看法

對於吳秋北指控地產商為「地產霸權 」，石禮謙接受《蘋果》查詢時指有閱讀相關文章，但不認同有關說法，指香港的房屋供應問題由來已久，非地產商一撮人形成，並批評吳秋北只代表一部份基層的看法，而非為全香港人的利益。石認為，要解決房屋問題必須由全社會共同努力，而單指控地產商只是「文革」式的批評，無法解決問題。

對於中央表態解決房屋問題，石指，該界別一直為香港發展而努力，只要做好自己、為香港好就不怕被輿論攻擊。

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