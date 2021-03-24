【本報訊】五歲女童疑遭生父及繼母虐待致死案，生父第三天出庭自辯。控方昨讀出兩夫婦之間的微信對話，內容圍繞如何懲罰一對子女，女兒只是弄濕廁所及未能扭乾毛巾，便以膠紙封嘴及不准吃飯作懲罰，作為生父的回覆是「Good. OK.」；其他懲罰包括「用摩打手極速打」兒子295下、連續數日捱餓及用凍水淋女兒等。繼母稱女兒嘴角流血，生父卻建議改「打佢腳底」；當留意到女兒「塊面好瘀」，問是否「打到好重手」，生父答「幾㗎」。

案發於2017年8月至2018年1月，首、次被告是女童Z生父及繼母，皆否認謀殺罪。

根據兩人的對話記錄，首被告在錄音提及「今晚返嚟殺咗佢」，他解釋當晚曾帶兒子X下樓傾談，並處理好X及妻子的衝突。他又解釋，即使妻子口稱打得嚴重，但其實「好就住」，又指她「壓力來自打嗰下」。

控方反駁，當晚他曾要求次被告讓X捱餓，及「 除晒佢啲衫」；次被告曾投訴X愚蠢，稱「好想殺咗佢」，X更被罰抄220次。當時兩夫婦協議X每寫錯一個字，就打他一下。控方又指，次被告曾向密友抱怨被X抓傷手，首被告打了X共295下作懲罰，首被告昨辯稱妻子雖說「用摩打手急速打」，實際上沒可能打二百多下。

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提議用凍水淋女童

至於女兒Z，控方指次被告曾指Z「嘴角流血」，首被告卻建議「再打佢腳底」；他又曾建議用凍水淋Z，次被告問他：「個屎忽鬼有冇洗頭？」他當時回應已警告Z若惹怒妻子會用凍水淋她。首被告昨稱最終沒用凍水淋Z。對於妻子問Z「係咪想你爸爸返嚟打600下」，首被告昨強調只是「嚇吓」Z，強調只試過連續打過Z 20、30下。

根據次被告的訊息，她曾向首被告透露沒向Z提供食物，首被告回覆「睇佢餓得幾日」。他昨解釋，前一晚曾讓Z飲奶，惟他在控方追問下承認Z曾兩日沒進食，只喝一包奶。對於他曾向妻子表示「餓咗幾日，再餓就驚佢個胃壞」，他解釋曾吩咐妻子「唔好餓咁多」。

此外，次被告說留意到Z「塊面好瘀喎」，曾問首被告：「你打到佢好重手？」他回應：「幾㗎。」首被告昨解釋瘀痕或是拖鞋造成，控方反問是否毆打次數太多，忘記造成傷口的原因，首被告否認。

對老師發現「覺得好煩」

控方指出，由於Z讓老師知道她被打，兩被告為此感到憤怒，首被告坦言「覺得好煩」，因老師事後只警告他們不要再體罰，卻對Z的行為問題視而不見。

控方最終總結指，兩名被告向Z施以一連串體罰，包括淋凍水、餓肚子及毆打，是有意圖令Z身體嚴重受傷。聆訊今續。

案件編號：HCCC28/20