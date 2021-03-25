示威者前年9月在旺角警署外縱火堵路，事後一名年輕女咖啡師在現場附近一輛私家車上遇警截查，其間被指曾稱：「我頭先喺旺角警署出面X完差人，見到差人出嚟，驚咪走囉。」警方其後在她的背囊內搜出雷射筆。案件今裁決，法官姚勳智裁定女被告兩項縱火罪及一項暴動罪成，至於在公眾地方管有攻擊性武器罪，則因控方未能證明被告擁有雷射筆的唯一意圖是傷人，裁定脫罪。被告還柙候判。

被告蕭樂婷（26歲）今到庭聽取裁決，看來比以往聆訊時消瘦。她進入法庭前與男女親友擁抱，而進入犯人欄前，支持者紛紛為她打氣：「加油呀！撐住呀！你唔係一個人㗎！」被告被裁定罪成後，臨步入囚室時稱：「幫我照顧阿爸。」親友則大叫：「我會等你㗎！」有親友抱頭痛哭。

法官今指控罪嚴重，會判處即時監禁，現索閱被告的背景報告，並將她還柙至下月14日，聽取辯方求情及作出判刑。

被告早前否認暴動、在公眾地方管有攻擊性武器及兩項縱火罪。她被指於前年9月22日兩度在旺角太子道西與彌敦道交界用火損毀他人財物，參與暴動，以及在荔枝角道無合法權限或辯解下管有雷射筆。

官反覆觀看相關片段截圖確認被告參與行動

辯方不爭議當晚有人將植物及紙皮扔入火堆，但否認是被告所為；辯方亦爭議被告遭警方截查時是否如控方所指曾說話，以及所說的話是否出於被告自願。

法官今裁決指，接納偵緝警員18785經過逾30小時觀看相關片段及比對被告在當晚被捕後的相片而作出的確認。法官亦反覆觀看相關片段，比對截圖及被告的相片，同樣認為被告的部份金色馬尾、眼鏡、身形、外套、白色波鞋及綠色鞋踭標記、勞工手套及其頸後類似的紋身圖案，綜合起來是非常有力的證據，以至可肯定片段中分別先後兩次參與縱火及暴動的人就是被告。

【案件編號：DCCC234/20】

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