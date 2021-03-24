【本報訊】控方指影片顯示，「飛天南」吳偉南當晚從他人手上接過木棍，「兜頭」打中一名頭盔男的頭，不理對方抱頭倒地仍持續揮棍。飛天南昨試圖解畫，稱對方「戟住我」，揮棍是示意他縮腳；木棍是從身旁一名黑衣男手中搶來保護自己。惟控方指片段顯示是一名格仔衫男交給他，兩人是同夥。

兜頭棍打 倒地仍施襲

飛天南堅稱案發時從沒打人，惟控方指，片段顯示他曾用棍「兜頭」打中一名戴橙色頭盔男子的頭部，男子隨即抱頭倒下，他仍繼續施襲。飛天南不同意，稱「佢捉住個頭盔啫」，揮棍只是示意男子縮腳。

控方質疑他可直接要求頭盔男「縮腳」，毋須揮棍。惟飛天南稱現場嘈吵，需揮棍讓對方會意。控方再質疑，頭盔男當時臉部朝地，不會看見揮棍動作；飛天南稱對方曾擰轉頭看他，只是畫面上看不見。

至於木棍來歷，飛天南早前供稱是從一名黑衣男手中搶來。惟控方指，影片顯示木棍是由一名格仔衫男交給他，飛天南看片後稱「我都唔知係咪我」，又指「應該係黑衫嗰個人嘅手嚟！」

控方續指，格仔衫男拳握棍狀物，黑衣男卻沒持棍。飛天南同意黑衣男沒持棍，但不同意格仔衫男持棍。控方指畫面所見，黑衣男與棍狀物之間有距離，飛天南不同意，稱兩者「黐住」。葉官不禁問：「係邊度黐住呢？」飛天南答：「胳肋底嗰度。」控方與他糾纏一輪後，葉官不禁問：「你分唔分到『黐住』同『有距離』？」飛天南看過截圖後，終承認黑衣男與棍狀物之間有距離。飛天南又指，當時黑衣男站在其右側，但控方指畫面顯示黑衣男一直站在他身後，兩人並非平排。他看片後仍不同意，葉官不耐煩說：「唔緊要啦，都影到啦。」

其後控方指，格仔衫男持棍狀物體並指嚇人群，飛天南稱「佢指唔指嚇，我唔清楚喎」，堅稱當日看不到。他同意該些被格仔衫男指嚇的群眾，便是他欲驅趕的群眾，但兩人是同夥。