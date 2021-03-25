今年中學文憑考試繼續在武肺疫情陰霾下於4月23日開考。考評局表示，今年文憑試成績將於7月21日發放，並會試行以短訊發放成績。

考評局公開考試總監麥勁生稱，今年考生防疫措施與往年相若，考生出門前應戴外科口罩、量度體溫、下載、列印並預先填寫「考生健康申報表」。

「受檢」考生須有陰性結果方可應考

考生若於試前因各種緣故被列為「受檢人士」，考生只能在收到陰性檢測結果後方能應考，否則不能進入試場。有關考生亦須在「考生健康申報表」上作出有關申報。

被封區考生開考前未能離開 要聯絡考評局備案

而考生若居於「圍封」大廈，開考前未獲准離開，則應盡快聯絡考評局公開考試資訊中心備案。麥表示，考評局將會按去年做法，設委員會審核有關學生成績，相關考生最高可獲5級成績。不過，若考生能在開考後抵達試場，考生抵達試場後應尋求試場主任協助記錄抵達時間，並於試後填寫報告。

今年會試行以短訊發放成績。系統將於6月21日上午9時發放訊息，提示學生該手機號碼能接收訊息。考生其後將在7月21日上午9時接收到成績。

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