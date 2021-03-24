【本報訊】已接種第一劑復必泰疫苗的人士，最快本周六要接種第二劑。衞生署表示，會要求藥廠盡快完成報告或提供另一批次疫苗，如涉事批次周六前未能恢復使用，將參考外國建議待新一批疫苗抵港後，盡快安排有關人士接種，署方不鼓勵市民混合接種疫苗。

衞署不鼓勵市民轉針

衞生署長陳漢儀表示，本港至今收到兩個批次的復必泰疫苗，包括2月28日抵港的58.5萬劑「210102」批次，以及3月7日抵港的75.8萬劑「210104」批次。有問題的「210102」批次已接種約15萬劑；昨日截止下午1時，有1,080人接種復必泰疫苗，另有1.1萬劑疫苗已解凍。為謹慎起見，已按藥廠要求暫停兩個批次使用，直至另行通知。

按疫苗接種計劃，復必泰接種者最快本周六接種第二劑，陳漢儀稱，如果藥廠未能在周六前完成調查和回覆，會盡快通知市民有關安排，並要求藥廠盡快送出新一批疫苗。當可以重新接種後，會盡快安排受影響市民接種。當局亦有備存接種紀錄，如有需要可以追蹤接種者。

陳漢儀指，參考科學委員會建議，接種第一劑復必泰後，應21日後接種第二劑。不過，參考有關疫苗第三期臨床數據，復必泰第二劑可於第19日至42日注射。根據美國、加拿大接種疫苗相關建議，如「超時」仍未能打針，只能在新一批疫苗抵港後盡快接種，但不需重複注射第一劑。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅亦表示，相隔42日、甚至更長時間才接種第二劑復必泰疫苗不會影響其效用，對抗體亦無影響。他認為復必泰停針與安全無關，相信不需要等42日，復必泰疫苗便可以重啟接種。

香港大學正籌備混合式接種疫苗研究，即所謂「溝針」，第一劑與第二劑疫苗不同。陳漢儀說，有關做法是以研究為基礎，衞生署不鼓勵市民第二劑「轉針」注射其他疫苗。