繼「賞你遊香港」資助市民參加本地遊後，據了解旅發局最快明日推「賞你住」，以類似形式資助市民入住本地酒店，同時可助酒店業界渡過時艱。業界消息人士透露，市民只要在指定時間內，在本地實體店舖消費滿800元，最多可包括兩張單據，便可以在本地約百多間酒店，當作現金券500元使用，用作支付酒店花費，包括住宿及餐飲等。

據悉今次有百多間本地酒店參與，而且級數各有不同，由於希望讓市民自選酒店及住宿套餐，今次會讓市民自己經參與的酒店報名選購，並向酒店遞交合適消費單據，即滿800元單據，便可在選擇住宿套餐中扣減500元；即是，若套餐值1,500元，便只需付1,000元；若套餐只是500元便等同免費。

五星級酒店亦參與 復活節後可享用優惠

由於疫情反覆，計劃推出日期或有變化，但計劃暫定明日推出，公佈百多間參與的酒店名單，市民亦可開始消費儲單據，但正式開始訂酒店套餐，會在復活節之後，在指定日子開始，市民可經有關酒店訂房及使用優惠。

據悉參加酒店有五星級大酒店，優惠可適用於其現行的住宿套餐；也有收費較便宜的特色小酒店。不過，所有酒店套餐都須包含住宿，不可只用餐等。

每間酒店會按其房間數量，有不同現金券使用限額，房間越多限額越多，都先到先得，由酒店自行處理是否已滿額。

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