【本報訊】歌舞群組引爆本港第四波疫情，其中最多人染疫的舞廳之一、旺角金雞廣場3樓「金儷星鳳凰于飛懷舊歌舞」持牌人因觸犯《預防及控制疾病規例》，昨於九龍城裁判法院被判罰款二萬元。

民建聯成員經營 舞廳被控

案情指該會址在去年11月期間，未有遵從《預防及控制疾病規例》有關會址的相關規定及指示，未有確保所有身處會址的人士和參與現場表演的部份表演者佩戴口罩，亦未有有效分隔表演者和觀眾。翻查報道，金儷星是歌舞群組重災區，共有92名患者曾到訪該舞廳，當中3人死亡。歌舞群組累計732人確診，共有18人死亡。

由民建聯中西區支部前副主席林炳勳經營、位於尖沙嘴加拿芬道的「百樂會懷舊歌舞」，亦屬「播毒」場所，曾違規舉辦百人生日聚會，民政事務總署轄下牌照處本月初已向其負責人及一名涉嫌在該處組織群組聚集的顧客提出檢控。

歌舞群組涉及多處場所，但有19間個處所因不持牌照處發出的遊戲機中心、會址、卡拉OK場所或麻雀天九娛樂場所相關的牌照或合格證明書，意味未必可作檢控或懲處。本報昨晚向食環署查詢涉及歌舞群組的餐飲處所檢控數字，未獲回覆。