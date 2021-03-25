保安局局長李家超抱恙？《蘋果》獲悉，李家超今晨曾現身伊利沙伯醫院，前頸更疑似出現紅疹。李家超於本周一（22日）曾與特首林鄭月娥等人，接種第二劑科興疫苗。保安局回覆查詢時證實李家超曾到伊利沙伯醫院例行覆診，但無透露其求診原因，僅稱「局長健康狀況良好」，又指接種疫苗後「完全沒有任何不良反應或不適」。

《蘋果》接獲讀者報料，指李家超今晨約11時到伊利沙伯醫院日間醫療中心3樓求醫，在診所內等候醫生診症，前頸疑似出現大面積紅疹。李在現場等候數分鐘後，即有護士稱呼「李生」，再指示李入內求診。據稱李家超在診療室逗留時間長達約半小時，約11時50分自行步出診所。

由短片可見，身穿西裝的李家超步出診療室時，步伐平穩，但頸部位置略紅。李離開診療室後，即從褲袋拿出手機查看。據資料，該樓層為政府僱員職康中心及內科診所。

打針至昨現身立法會 頸部亦略有紅印

《蘋果》翻查李家超接種兩劑科興疫苗後，以及昨日（24日）出席立法會的照片，發現李上月22日接種首劑科興疫苗時，頸部近衣領位置已稍見紅印，本周一接種第二劑時亦可見同一位置有紅印。昨日他出席立法會時，頸部的紅印更見明顯。

保安局回覆查詢時證實，李家超今日曾到伊利沙伯醫院，作一般例行覆診，未有透露求診原因，僅稱「局長健康狀況良好」。該局又指李接種第二劑疫苗後，完全沒有任何不良反應或不適，每日如常工作，並沒有休假。

呂秉權：李家超健康涉公眾利益

浸會大學新聞系高級講師呂秉權接受訪問時指，一般在香港和其他文明地區，官員的病歷並非機密，法律亦沒有將官員病歷列作不容報道的內容，惟中國內地一直視領導人的健康狀況為「國家機密」。

他舉例，過往傳媒報道官員需進行「通波仔」手術，以至前財經事務及庫務局局長馬時亨因腦血管病辭職，都涉及公眾利益，「大家都唔係獵奇心態，而係關心（病情）會唔會影響到佢嘅職務」。他又提到，近期市民關注疫苗副作用問題，李家超的健康便涉及更大公眾利益。

呂秉權指，香港實施《國安法》後，保安局局長的角色更見重要，「會唔會因為工作太辛苦，積勞成疾？佢都好多個大project，可以話壓力相當大。」他指，保安局局長職務必須有健康身體狀況方可履行，故李的身體狀況必然受公眾關注，當局應合理交代。

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