由德國BioNTech與中國復星醫藥合作生產的復必泰疫苗其中一個批次西林瓶封蓋有包裝瑕疵，需要立即暫停接種，直至另行通知。衞生署署長陳漢儀在昨日記者會上稱，前線醫護人員在稀釋疫苗時，發現疫苗樽身有裂痕，曾出現疫苗噴出、樽蓋鬆脫及樽身有污迹等問題。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早指，BioNTech疫苗對溫度很敏感，難以在抵港時即場抽查。但樽蓋鬆脫及樽身有污迹等問題，理應在藥廠做品質控制時可憑肉眼察覺，質疑出貨時為何未有發現？而在事後又沒有向港府提供任何後續安排，狠批藥廠無責任感。

疑生產機器疲勞致包裝有問題

崔俊明在港台節目中表示，「樽蓋鬆脫」較常見的情況是用作固定膠塞的金屬環鬆脫，可能是生產機器出現疲勞，導致蓋上金屬環時壓力不足所致。至於稀釋時疫苗噴出的問題，崔俊明認為可能是藥廠在樽內注入不活躍氣體時壓力太大。

對於周六起便要接種第二針的人士，崔引述美國疾控中心建議，BioNTech第二針可於打第一針後的42日內補針，但目前未有超過42日才補針的數據。不過他認為，接種者在第一針後已有抗體，超過42日補針或會令抗體數字有問題。

而就本港至今有57宗疫苗包裝問題，崔直言比例高，又指有英美藥劑師亦反映當地的BioNTech疫苗有類似的包裝問題，但藥廠未有建議在當地暫停計劃，他又批評廠方未為香港提供應急方案，批評是欠缺責任感。

聶德權堅拒透露藥廠通知港府確實時間

港府昨日較澳門遲逾一小時始公告叫停，更因無正式公告下「彈弓手」造成接種中心混亂，令昨早仍有逾千市民接種了BioNTech復必泰疫苗。公務員事務局長聶德權昨日在記者會上拒絕透露藥廠通知港府的確實時間，他今早在商台節目中亦只表示，是在疫苗接種中心早上8時開始運作前已收到復星醫藥通知，他承認當局最初未掌握確定及全面的資訊，需時了解是否涉及安全問題，以及涉及哪一批次等，因此溝通上出現混亂；有接種中心一度開始為市民接種BioNTech復必泰疫苗，承認情況不理想，亦對引起市民不便感到「唔好意思」，強調當局會總結經驗。

對於已接種第一劑疫苗的市民何時可打第二針，聶德權引述專家委員會指，兩劑疫苗可相隔19至42日，如兩劑疫苗相隔超過21日才接種，處理方法是盡快接種，毋須再打第一劑。至於中國科興疫苗有否出現類似問題，聶德權稱無相關資料。

聶強調，當局會盡快釐清現有的批次能否接種，有結果後便會再安排市民接種，亦會為已預約的市民安排接種日期，他們毋須再上網預約。

陳肇始跟聶德權講「唔好意思」

食物及衞生局局長陳肇始在港台節目中表示，不知道有份參與BioNTech復必泰疫苗出產的復星醫藥何時完成調查，希望對方能在不超過BioNTech復必泰疫苗開打後的42天內完成。被問到會否使用另一不涉事批次「210104」的BioNTech復必泰疫苗，陳指衞生署與藥廠商討後，對方建議需要封存。

對於被市民狠批港府政策亂七八糟，陳肇始亦跟聶德權表示「唔好意思」。她稱明白昨日有市民提早到接種中心或請假打針，但衞生署聯繫及通知接種中心需時，導致溝通上出現混亂，對混亂引致市民不便感到「唔好意思」，希望市民諒解。而就昨日仍有1,080名「漏網之魚」打了BioNTech復必泰疫苗，陳強調疫苗無安全問題，強調當局會檢討。

此外，隨着疫苗接種計劃展開，當局亦正研究如何讓市民恢復正常生活，包括調整個人及社會防疫措施、院舍及醫院探訪安排等，如有詳情會再作公佈。

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