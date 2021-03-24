【本報訊】有不具名的大律師分析，一般來說若客人指控大律師指示錯誤或不當，該大狀會「有少少冇面」。但楊明案似乎並非如此，代表他的資深大律師清洪主動提出當初為對方提供法律意見時，令楊明以為不會被還柙或判監，變相由清洪「攬上身」，「救返佢出嚟，楊明多謝都嚟唔切，仲點會投訴佢？」

原本認罪改為不認罪，大律師潘展平表示情況不算罕見，被告人申請推翻認罪答辯前，要交代申請理由，法官有權不接納被告申請。申請原因之一通常是被告與律師溝通出錯，導致出現誤解。推翻認罪後，案件須再安排重新答辯，裁判法院不一定要交予另一法官重審，現在交由另一裁判官審理，「表面上就公正啲」。

大律師公會接投訴才調查

「不恰當法律意見」是否嚴重指控？大律師公會否跟進？根據現行機制，要依賴事主投訴。投訴人若認為大律師的操守須受調查，可作書面投訴，個案將轉交紀律委員會調查。若投訴成立，公會可向該名大律師作紀律處分。

大律師詹俊祺表示，要證明大律師「極度不稱職」的門檻相當高，例如法律意見嚴重偏離一般判斷，以楊明一案為例，若被告人面對不小心駕駛控罪，大多數大狀都會如清洪的判斷，認為被告人不會判監。