【本報訊】除女童生父外，同被控謀殺的繼母昨亦出庭自辯，哽咽承認對女童的死要負起最大責任，「佢點錯都好，佢只係五歲大嘅小朋友」。她指丈夫的一對子女不受教，親女兒則「好乖好生性」，處處為她着想；惟當談及親女稱死者被拋上天花撞到發出「碰碰」聲時，她則指女兒「比較鍾意認叻、誇大」。

次被告昨午出庭自辯，稱當年帶同三名子女搬到母親家中居住，是希望小孩能開心成長，有完整的家，惟最終未能如願以償，因搬家後要面對管教子女等問題，令她壓力很大。

對於兩兄妹的傷勢，次被告坦承所有傷痕均是自己及丈夫用藤條或拖鞋毆打而成，她指兩兄妹不聽話，「鬧又鬧過、講又講過」。提到女童Z的死，次被告哽咽謂「對Z我要負起最大嘅責任」，稱Z只是五歲大的小童，自己則是大人，故要負責任。

談及證供時卻指親女「認叻」

次被告承認只打過親生女兒Y一次，被問及為何有差別對待，她稱Y很乖，不需她操心課業；讚Y「好多時會為我着想、為我諗」，並會替母親處理微小的困難。次被告續指，Y明白賺錢的辛酸，會選擇較便宜的擦子膠。另一方面，她指替Z洗澡時「嗌極佢都唔肯郁」，即使哄也沒用，「拖佢佢喺度嗌」，要花很長時間說服Z，她才願意洗澡。次被告稱發現Z右膝後方的潰瘍後，曾用消毒藥水清洗傷口；Z身上縱橫交錯的藤條印，則是丈夫用藤條造成。她稱Z死前一個月沒打過Z。

早前證供顯示，Z於死前一日曾玩「飛高高」，次被告則建議丈夫將Z的頭撞上天花板。次被告昨解釋丈夫只是抱着Z腋下，手掌有時會離開Z身體，「會有少少離一離手，只係離開一啲啲」；而撞上天花板只是說笑。對於Y供稱Z被撞到發出「碰碰」聲，次被告解釋當時有模仿「碰碰」聲，Y或有所混淆，又形容Y「比較鍾意認叻、誇大」。