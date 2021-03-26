東山再起的農場餐廳老闆陳興濤於深水埗重開餐廳，今年2月2日晚遇上突襲封區強制檢疫，晚巿外賣生意都做不成。陳興濤早前入稟小額錢債審裁處向特首林鄭月娥追討777元損失，案件今日提訊。審裁官稱行政失當不屬小額錢債審裁處的司法管轄權內，惟陳興濤認為封區是「侵害租用權」，申索屬於侵權，堅持控告林鄭個人，就如美國制裁中港官員，而不是制裁整個政府或警隊。

案件申索人為農場餐廳老闆陳興濤，林鄭月娥為本案被告。案件今日提訊時，林鄭月娥由律政司代表，沒有親身出庭。署理主任審裁官葉樹培先給陳一份小額錢債審裁處司法管轄權的條例副本，並指希望了解申索人的訴訟因由，例如是基於條例下合約，抑或是侵權。

陳稱「法律之下，人人平等」，認為林鄭月娥作為本港行政首長，要為失當負上責任。陳稱他的店舖因附近大廈檢測出污水陽性而被封區，認為大廈污水檢測只是輔助手段，並不成熟，他應獲賠償租金損失777元 。

他又提出，今次申索針對林鄭本人，就如美國制裁官員，但不是制裁整個政府或警隊或國安處，認為今次事件林鄭要負上責任，故向林鄭個人申索賠償。

葉官再澄清陳所指的「失當」是否行政失當，解釋如果針對政府行政失當，小額錢債審裁處並沒有行政法的司法管轄權。葉官又留意到被告把特首列為被告，但一般來說控告特首應以律政司司長為代表。

陳回應，因封舖權力來自行政長官，林鄭月娥是「侵犯我嘅租用權」，認為此乃失當，符合小額司法管轄權。他稱不會更改被告姓名，亦不願意在被告欄上加上律政司司長，「我告佢個人，唔涉及政府。」

葉官押後案件，要求被告了解何謂侵權法，以及寫下申索理據，申述本案可否以此作為申索訟因。案件於7月14日再提訊，如被告一方有駁回案件的申請，則當日會一併處理。

【案件編號：SCTC4711/21】

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