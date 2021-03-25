【本報訊】今屆中學文憑試下月23日開考，考評局昨日公佈考試安排。若考生被列為強制檢測人士，須持有陰性結果才可應考；居於「圍封」大廈的考生，若開考後才獲准離開，應盡快前往試場繼續應考，但考試不獲「補鐘」。放榜日定於7.21，將首次以手機短訊向考生發放成績。

今年有逾5.2萬考生應考文憑試，筆試下月23日開考，四個核心科目考試則下月26日至5月3日進行，九成學校考生將獲編配到原校試場應考，以便學校照顧本校考生及應對疫情的突發情況。今次共420多間學校提供近520個禮堂和750個課室用作考試，兩萬多名教師參與考務工作，考評局形容為前所未有。

考評局公開考試總監麥勁生表示，今年防疫安排與往年大致相若，考生進入試場前量度體溫及戴口罩，亦要填寫健康申報表。考場內座位前後左右分隔至少1.5米，並須考慮休息期間分開考生使用不同樓層的洗手間等。

若考生考試前被列為「受檢人士」，須待檢測結果呈陰性方能應考，否則不能進入試場，有關考生須在健康申報表上註明。若考生遇上政府突擊封區強檢，居於「圍封」大廈者，如果開考前未獲准離開，應盡快聯絡考評局公開考試資訊中心備案。考評局將會按去年做法，設立委員會審核有關學生成績，相關考生最高可獲5級。若考生開考後才獲准離開，抵達試場後應尋求試場主任協助，記錄到達時間，試後填寫報告，交考評局跟進，但考試將不獲「補鐘」。

7.21以手機短訊放榜

考評局學校考試及評核主管許婉清表示，鼓勵文憑試考生盡量前往試場，「封區最近睇到開放時間係7點、7點半，最遲可能8點，請同學都盡量去試場，就算卷一損失咗時間，仲有卷二，我哋會用卷二嘅表現，睇吓點補償返（卷一損失部份）」。

若文憑試期間有考生確診武肺，同場考生須否接受檢疫？麥勁生稱，局方會聽從衞生防護中心安排，「現階段答唔到」。若有關考場出現確診個案，局方或將未來數天須到該場應考的考生分配到同區後備試場，並以電郵及短訊盡早通知有關考生。

今年文憑試放榜日暫定7月21日，考評局首次試行以短訊發放成績，考生當日亦可回校領取成績單。系統6月21日上午9時將向考生手機發出短訊提示，放榜日上午9時透過同一手機號碼發放成績。