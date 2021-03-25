港府昨公佈新增九宗確診個案，當中五宗為輸入個案，其餘四宗屬有關連的本地病例，即是沒有源頭不明個案。筆者翻查過去幾個月的第四波疫情數據，發現本地個案已連續六日錄得單位數，這情況是自上年11月19日後首次出現。加上周三沒有出現源頭不明個案，反映本波新冠肺炎有不俗的機會在今個月底前完結。

林鄭和負責公共衞生的高官在控制這個全球大流行疫症的表現是差強人意，特別是與幾個能夠迅速控制疫情的亞太地區，包括越南、台灣、新西蘭作比較，香港政府沒有採取強而有力的抗疫措施絕對是一個重要因素，令疫情維持超過一年，最終驅使本地經濟墮進衰退深淵。

特區政府在今年第一季改變追蹤和圍堵策略，例如採取驗大廈污水來捕捉隱性帶病毒者，以封區來擴大追蹤染病者的能力，加強社交距離措施等等。在採用這幾項強硬抗疫措施後，即使有群組感染，例如最近出現的西營盤健身中心爆疫，政府只用了大約一周的時間便將疫情完全壓下來，顯示林鄭政府終於找到有效抗疫的方法，看來這個百年難得一見的疫情已沒有能力再一次傷害香港了。

環球疫情有望年底前受控

今次新冠肺炎疫情已經重創環球經濟，猶幸幾個經濟大國已有疫苗接種，即使現時未有足夠疫苗供應，但由於重災區，包括美國、歐洲、印度等均已進入初春，氣溫已較冬天時暖得多，這會幫助減慢疫情散播的速度。只要各國政府在疫苗分配上做得更有效率，筆者相信環球疫情會在年底前便被完全控制下來，屆時各國經濟將會重拾活力，並進入一個較持久的復蘇期。

港府在今次的疫情上了極昂貴的一課。從上年第一季爆發疫情至今，總共有204位市民因為染上新冠肺炎離世，而絕大部份都是長者。至於經濟表現更可以形容為恐怖的一年，特別是上年首兩季的經濟增長竟然分別收縮9.1%和9%，創下歷史新高。然而，亞太地區例如越南和台灣，由於控制疫情得宜，其經濟竟然可以避過衰退。至於新西蘭則在上年第二季出現經濟嚴重收縮，但在隨後一季已回復輕微增長。從以上三個經濟表現穩定的地區可見，必須在疫情爆發初期便盡快採取強力措施，將疫情壓下來，否則經濟會負上沉重的代價。

最後，第四波疫情已接近尾聲，現時是時候考慮如何推動本地經濟。誠然與內地通關是必須要盡快進行的，但市民對現時兩隻疫苗，特別是科興存有戒心。如果政府希望更多市民參加接種疫苗，唯一方法是盡快引入另一隻疫苗來鼓勵市民參加接種計劃。如果林鄭仍然在爭取新疫苗上議而不決，香港要回復正常真是漫漫長路了。

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關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任