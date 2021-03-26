網民去年2月發起在八區「和你Lunch」，呼籲毋忘7.21元朗白衣人襲擊事件發生7個月。其中在觀塘區，因家境不佳而要住在寄養家庭的18歲男生，被搜一支伸縮棍，被控《公安條例》下的在公眾地方管有攻擊性武器罪，早前在開審前認罪，還柙至今午判刑。裁判官莫子聰認為，伸縮棍的殺傷力「都唔細」，即使男生辯稱只用作自衞，在混亂和暴力情況下使用仍可能對他人造成危險，判男生入勞教中心。

被告林加暉（18歲）早前承認在去年2月21日在觀塘巧明街，無合法權限或合理辯解而攜有一支伸縮棍。辯方當時求情透露，被告自小患過度活躍症，亦因家境不佳需入住寄養家庭，但縱然天生條件不如他人，被告仍努力克服先天障礙，在體育方面頗有成就。法庭上次押後期間索取勞教及更生中心報告。

教授形容被告天生劣勢但努力克服

辯方今提交新的兩封求情信，稱被告讀中二時參加獎學金計劃，從約百名候選者中脫穎而出，兩封信由計劃負責人及有份評審的中文大學教授撰寫。兩封求情信均指，雖然被告外在性格倔強及不算平易近人，但參加計劃及群體活動後，待人處事有改善。信件形容被告雖然天生劣勢，但努力克服。

辯方續稱，感化官指被告合作有禮貌，解釋犯案因一時衝動及未有考慮清楚法律後果，而伸縮棍是他參加集會時得到，只打算用作自衞，沒想過用來傷害其他人。報告認為勞教或更生中心均適合被告，較傾向建議勞教；但辯方指出，長期觀察被告的人均指被告能在循循善誘下改進，質疑勞教院所的「short, sharp shock」（羈留時期短、紀律嚴格的衝擊）懲教方案，會否對被告有反效果，希望法庭考慮判更生中心。

惟裁判官莫子聰指，案件控罪非常嚴重，即使被告打算用案中武器自衞，但在他認為有需要自衞的混亂和暴力場面中，使用涉案武器仍可能對他人造成危險，因為伸縮棍「個殺傷力都唔細」。報告顯示被告因好奇而參加集會，莫官同意報告所指短期的紀律訓練對被告會有幫助，依報告建議判處勞教。

【案件編號：KTCC1444/20】

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