本港今日（26日）新增11宗確診，3宗本地個案中，一宗無源頭個案患者為38歲日籍空姐（第11434號個案），她於本月15日曾接種復必泰疫苗，3日後已有喉嚨痛，2日後更失去味覺，但因誤以為是疫苗副作用而延遲求醫，最終病發後近一周才發現確診。潛伏期及傳染期曾7次到北角和富中心GO24 FITNESS健身中心上課和健身。據了解該北角分店將於4月4日後才重開。

患者居於銅鑼灣禮頓道62至64號禮賢大廈一個劏房，大廈居民須強制檢測。大廈屬舊式設計分為3座，居民共用天井及出入通道。有居民稱大廈劏房問題普遍，但不擔心中招。當區區議員則指，區內曾有其他大廈出現確診個案，憂大廈成為政府封區目標。

健身中心北角分店下月4日始重開

今日新增一宗無源頭個案，患者為居於銅鑼灣禮頓道禮賢大廈一個劏房的38歲日籍空姐（第11434號個案），潛伏期及傳染期曾7次到北角和富中心GO24 FITNESS健身中心上課和健身。禮賢大廈居民須強制檢測，至於GO24 FITNESS的瑜伽導師則向《蘋果》表示，昨日已收到GO24通知有學員確診，該學員未有出席其課堂，他今早已再次檢測，正等候結果。

導師指自疫情以來，一直維持每班約7名學員，所有人都需要戴口罩，學員以本地人為主，課堂上每人主要各自在墊上跟隨導師做動作，不會有太緊密接觸。導師又指該健身中心通風良好，課堂前後會有職員消毒清潔，他個人幾乎平均每星期檢測一次，認為「可以做嘅嘢都做晒」，不希望健身中心要再關閉，據了解北角分店將於4月4日後才重開。

無源頭患者延遲確診 恐現社區傳播

呼吸系統科專科醫生梁子超指，暫時不知道該學員的感染源頭，需視乎該健身中心未來會否新增更多個案，如出現類似URSUS Fitness規模的傳播人數，政府無可奈何下應該都要再次暫停健身中心營業。他指今次個案最大問題是遲了多天才檢測確診，如病毒量高可能導致在社區不停傳播。

患者於本月15日曾接種復必泰疫苗，3日後已有喉嚨痛，2日後失去味覺，患者以為是疫苗副作用，最終病發後近一周才發現確診。梁子超強調，上呼吸道不適和失去味覺是武漢肺炎「典型病徵」，與疫苗副作用完全不同，市民打完疫苗出現相關病徵，仍應盡快求診或檢測。

建議高危場所檢查通風系統

梁子超又指，香港天氣較熱，室內場所大多都依賴冷氣，而冷氣系統出於能源效益問題，換氣量不會特別高；即使開窗，因有屏風樓問題，亦未必能達到空氣對流。

他建議高危場所如健身中心或宗教場所，有需要應請專業人士到場，檢查其通風情況，有需要時作改善，政府亦應考慮作出資助。他又指復活節將至，目前確診個案尚未「清零」，政府不宜再放寬社交距離措施，亦希望市民不要在假期「報復式」出席人多聚集活動，待個案真正清零、斬斷本地傳播鏈後，社會經濟活動才可全面回復正常。

禮賢大廈居民強檢 分3座舊式設計共用天井

患者所居的銅鑼灣禮頓道禮賢大廈劏房，大廈居民須強制檢測。大廈屬舊式設計分為3座，居民共用天井及出入通道。門牌號碼分別為58至60號、60至62號及62至64號，均為舊式大廈設計。大廈分為3座，互不相連，但有共用天井，外牆及水管較為老舊，而天井下則為3座大廈住戶的主要出入通道。今次出事的62至64號，電梯大堂有保安員當值，大廈外暫未張貼強制檢測通告。

灣仔區議員麥景星傍晚到大廈視察，指禮賢大廈3座只有地面相通，而且分屬不同法團，須向法團了解涉事單位劏房情況。他稱，政府通常於晚間才發出檢測通告，暫時訊息都較為混亂，部份居民未知詳情，包括出事單位樓層等。

麥指，由於禮頓道近日亦有其他大廈出現確診個案，居民都較擔心住所成為政府突襲封區對象，已接到有居民查詢表示表示擔心。他稱，區內衞生情況尚可，但禮賢大廈確實屬於舊式設計，會密切留意相關情況。

大廈傍晚只有少量居民出入，62至64號住戶何先生透露，大廈共有6層，大單位分成劏房的情況較為普遍，例如大廈1樓就有劏房，住客「乜人都有」。他指，不太擔心因此受感染，因為已習慣四處出現個案，同座大廈早前亦曾有個案，自己亦曾接受強制檢測，會按照上次做法接受檢測。

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