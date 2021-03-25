我在閱讀一本偶然從大學圖書館借來的書。那天約了朋友，等候時在二樓踱步瀏覽藏書，一眼就落在這書脊上的書名：《沉冤昭雪：平反冤假錯案》。書是「第三次大轉折叢書」其中一本，安徽人民出版社1998年出版。那是中國出版界蓬勃而多元的年代。

中國共產黨史上有三次「大轉折」，兩次在建政前，一次在文革後，都被視為改變錯誤路線、從低迷轉向興盛的關鍵。「第三次大轉折」是四人幫下台後，鄧小平復出，領導重建浩劫後的國家。

1977年12月，新任中央組織部部長的胡耀邦受命為冤假錯案平反。大方向是糾正自1957年反右運動以及文革中的冤案，但是對於清理「左」的錯誤要做得多徹底， 在黨內有很大分歧，因為具體糾正冤案意味着承認歷史錯誤，包括毛主席的錯誤。1978年3、4月間，山東煙台有一場爭辯激烈的會議，負責為右派分子「摘帽」的五人小組中，有人認為對右派分子只要妥善安排一下他們日後的生活和工作，不再歧視就可以了，不宜個別平反，「如果幾十萬右派都改過來，全黨不就亂了套嗎？」但也有成員堅持要徹底清理，並引述胡耀邦的話：「在今天這樣的形勢下，不能通過我們的手去製造冤假錯案，同時我們也不能因工作上的疏漏，使歷史上的冤假錯案得不到應當的解決。」

這年秋天，在中央召開的全國信訪工作會議上，胡耀邦明確提出「兩個不管」方針，說在重新審視個案時，「凡是過去不正確的處理，不管是甚麼時候甚麼情況下搞的、不管是那一級組織甚麼人定的批的，都要實事求是地改正過來。」「兩個不管」的提法有些敏感，像是針對華國鋒的「兩個凡是」原則，大會秘書處把它從會議簡報刪掉了，但中央組織部其後發表胡耀邦講話全文，「兩個不管」成為改正右派工作的大原則，改正工作依此全速進行。至1980年基本完成時，獲平反改正的右派達552,877人。

我想及香港「二次回歸」，目前還在肅反改造階段，「左」的思維主導着一切。自前年「止暴制亂」至今，政治肅殺，沙泥俱下，香港要耐心等待「兩個不管」的日子到來？

（作者為醫生、生命倫理學者）

區聞海