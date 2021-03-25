【本報訊】因應本地的疫情趨平穩，消息指教育局最快今日公佈學校於復活節假期後的復課安排，初步傾向中學、小學及幼稚園的面授課堂學生比例，由目前的三分之一放寬至三分之二，具體方案仍在敲定。有小學校長表示歡迎，如放寬回校上課的人數，初步傾向安排高年級學生全面恢復回校上課。

消息指，教育局長楊潤雄昨與部份校長會面，席間局方表明會在復活節假期後放寬回校學生比例，初步傾向由目前的三分之一，放寬至三分之二，具體方案仍在敲定，最遲會在本周內公佈。據了解，放寬回校比例後，仍會維持上半日課的安排，亦不會要求全校教職員檢測才獲放寬。

資助小學校長會名譽主席張勇邦歡迎面授課堂的比例上調至三分之二，如放寬回校上課的人數，初步傾向安排高年級學生全面恢復回校上課，「四至六年級可以全部返學，低年級就以輪替方式回校上課」。他稱，今日是部份學校復活節假期前的最後上課日，認為教育局今日放學前應公佈假期後復課安排，讓學校向學生交代，亦方便學校開會商討安排。

網上教學礙幼兒身心健康

幼兒教育人員協會主席甄可安則指，大部份幼兒院是全日制要收學費，受疫情停課或縮減面授上課時間等，已掀退學潮，學校經營困難；而長期接受非面授課程，亦影響學童的身心健康發展，故業界及家長均希望盡快放寬學生面授比例，「考慮到感染風險，逐步放寬至三分之二係可接受」。

教協要求局方尊重教育界的意見，並按疫情發展，盡快制訂及公佈復活節假期後的復課安排，讓師生和家長能有充足時間準備。教協正就復活節假期後的復課安排諮詢幼稚園、中小學及特殊學校校長的意見，以了解學校的情況及對復課的看法，並向教育局反映。

教評會促5月中旬全港復課

教育評議會指出，若疫情趨穩定，復活節假期後，小學可容許三分二學生回校面授課堂；中學可於文憑試後落實有關安排。如疫情持續有改善，教育局應積極考慮於5月中旬後讓全港學生回校上課。

教育局回覆稱，一直密切留意疫情發展及聽取專家的醫學意見，並與學界溝通，當疫情漸趨穩定及學校有足夠準備時，會考慮進一步放寬面授課堂，並會盡快公佈。