私家醫生本月初起為市民接種科興疫苗，至周三（24日）經參與計劃私家醫生和診所接種疫苗的市民約有6.1萬人，有私家醫生指至今為300名多名市民打疫苗，他個人亦已接種首劑科興，會如期接種第二針，暫時亦未有客人通知要延期或取消接種。不過他指本港整體疫苗接種進度不算理想，倡政府就疫苗事故提供更多背景發病率等資訊，讓市民較安心。

擴大接種群組後每日多一倍人打針

全科醫生鍾偉傑自本月2日起為市民接種科興疫苗，至今約有300多人在其診所接種首劑科興，今日（26日）起陸續可開打第二針。鍾指，自己與家人接種首劑疫苗後沒有任何不適，將如期接種第二針；診所客人亦只有數位出現發燒、頭痛和頭暈等常見副作用，全部毋須入院，一至兩日後症狀已消退，同樣可如期打第二針。他指自早前政府擴大至30歲以上人士可接種疫苗，每日接種人數由10多人增至20多人，即多了一倍。

對於至今有9人接種科興疫苗後死亡，亦有人出現面癱或其他需送院副作用，鍾直言部份客人曾有憂慮，但經臨床事件評估專家委員會公佈相信與接種疫苗沒有直接關係、加上醫生親自解說，並在接種前評估其慢性病控制情況後，診所客人都能理解。他希望已接種首劑市民會如期打第二針，否則保護力或只能維持數個月，「只打一針保護力低啲，盡量都唔想超過兩個月（打第二針）。」

嘆整體疫苗接種人數不理想

鍾續指，雖然其診所沒有客人取消接種科興，但認為本港整體接種速度並不理想，擔心如大批市民放棄第二針或拖延太久，疫情和防疫措施或將無限輪迴，難以回復正常生活，「如果去到2021年尾大家都仲係『睇吓先』，而家打咗成個月都係打得（約）40萬人，每個月打40萬，好彩可能年尾打到一半人，但50%都未夠群體免疫，起碼要7、8成，即係話今年之內都冇可能回復正常」。

鍾引述醫生友人分析說，對比外國香港確診人數不算太多，醫院亦沒有出現「冧檔」情況，港人執行防疫措施亦較自律，故可能寧願長戴口罩防疫而不願冒任何風險打疫苗，他認為政府在公佈疫苗事故時，應詳細講述背景、發病率等資訊，包括每日死於心臟病或出現面癱個案數字，以讓市民安心接種，減低疑慮。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！