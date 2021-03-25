【本報訊】將於今年底開幕的西九文化區M+博物館，近日被深藍陣營圍攻，並成為左媒批鬥重點對象，甚至指控藏品或違反國安法。建制派專欄作家、「梁粉」屈穎妍日前在《大公報》撰文，對M+博物館口誅筆伐，更點名指自由黨榮譽主席周梁淑怡曾任西九管理局董事局成員，並認為梁振英及曾德成不懂藝術。周梁昨向《大公報》發公開信，斥屈的文章嚴重失實，她既從未加入西九董事局，亦與選購藝術品沒有關係。屈的文章至昨晚仍在《大公報》網站刊出，未有澄清或更正。

屈穎妍日前在《大公報》發表題為「不要問，只要買，這是行為藝術」的文章，稱西九董事局2012年購入近日引起爭議的「希克系列」藝術品時，時任西九董事局成員梁振英及曾德成不同意博物館完全收藏西方展品，惟被時任西九董事局副主席唐英年及董事局成員周梁淑怡反對，更認為梁曾二人不懂藝術。

向《大公》發信澄清

不過，文章其後即被揭發有多處與事實不符，包括誤指周梁淑怡曾任西九管理局董事，亦亂把唐英年強說成曾任西九董事局副主席；至於從未加入過西九董事局的前特首梁振英，亦被「屈」為曾任西九董事局成員。資料顯示，西九董事局2014年才設副主席一職，並一直由夏佳理出任；屈文亦把收藏家烏利希克形容為「80年代瑞士駐華大使」，惟對方實於1995年起才擔任有關工作。

對於被失實陳述，梁振英未見澄清；周梁昨就透過社交網站向《大公報》編輯發公開信，表明自己「從未加入西九文化區管理局董事局，更與M＋或政府藝術品收購政策毫無關係」，強調屈的文章「提及本人的內容全面失實，與事實嚴重不符，本人深表遺憾。」她回覆本報時表示，今次向《大公報》發公開信，「只為澄清，不會追究」，但至今《大公報》和屈穎妍皆未有就出錯向她致歉。

本報昨晚於網上搜尋，發現屈穎妍該篇文章仍在《大公報》網站刊出，該報亦有在微博轉載文章，一直未有對文中失實內容作出更正，亦未見作出澄清，但同樣有刊載文章的建制網媒《港人講地》則已移除該文。