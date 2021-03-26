政府本月中批准4間專營巴士公司加價，其中新巴及城巴獲准加12%，並分兩階段加價，首階段平均加價8.5%，下月4日起生效。兩巴今日（26日）公佈各路線實際票價加幅，其中新巴來往中環及尖沙嘴的H1及H2人力車觀光路線，加幅高達9.1%，每程車費達38.4元。而加價後，城巴收費最貴的路線為N307通宵線，來往大埔中心與上環，加價後車費達38.8元，加幅8.4%。

政府本月中批准城巴（專營權一）、新巴、九巴及嶼巴加價，其中城巴及新巴獲准加12%，分兩階段執行，首階段4月4日先加8.5%，明年1月2日再加3.2%。新巴及城巴表示，首階段的新票價將於下月4日（星期日）凌晨兩時半起生效，城巴北大嶼山及機場路線的票價則維持不變。

城巴多條路線加幅逾8%

根據新車費表，城巴多條來往港島及新界的過海路線，加幅逾8%，如來往屯門龍門居及銅鑼灣的962、962X，車費由20元加至21.7元，加幅8.5%，每程加1.7元；由天水圍嘉湖山莊來往太古的969C，每程亦加2元，加至25.5元。

另外，由鴨脷洲大街／田灣往堅道的93C港島線，每程車費由5.7元，加至6.2元，每程加0.5元，加幅達8.8%。來往赤柱及中環交易廣場的6號線，車費由8.5元加至9.2元，加幅約8.2%。

通宵線方面，加價後，城巴收費最貴的是來往大埔中心與上環的N307通宵線，加價後車費達38.8元，每程加3元，加幅達8.4%。而華富來往沙田市中心的N170通宵線，亦由25.8元加到28元，加幅8.5%。

新巴觀光巴士加9.1% 新收費達38.4元

新巴方面，中環來往山頂的15號線，加價0.9元，新收費每程11.2元，加幅達8.7%。不過收費最貴、加幅最多的是來往中環及尖沙嘴的H1及H2人力車觀光路線，加幅高達9.1%，每程車費達38.4元。

至於平日有不少乘客的8P巴士線，來往小西灣及灣仔北，每程加至6.9元，加幅為7.8%。

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