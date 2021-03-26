上月底開打的科興疫苗事故頻生，至今出現9宗死亡個案，亦有接種者曾出現面癱、無法步行等嚴重副作用。第二劑科興疫苗今早開打，《蘋果》到中央圖書館疫苗接種中心視察，最高峯有約50人排隊，當中大部份為長者。現年81歲的醫管局前主席梁智鴻亦到場打第二針，認為「打疫苗係必須嘅事」。被問到科興接連有事故，會否動搖市民對疫苗信心，他指經專家評估後，事故與疫苗無直接關係，希望市民可「理性啲」。

科興疫苗上月26日開打，接種了第一劑科興疫苗的市民，相隔28日後可陸續開始接種第二劑。

《蘋果》今早到中央圖書館疫苗接種中心視察，於早上10時許，市民陸續到中心打針，最高峯有約50人排隊，現場所見大部份為長者。市民進入中心前，需以手機掃描「安心出行」二維碼。

現年81歲、醫管局前主席梁智鴻今日偕太太前來打第二劑，他指自己打第一針後並無任何不適，笑指「（今次）係等得耐咗啲囉！」，認為「打疫苗係必須嘅」。

籲長期病患者「小心啲」

對於科興開打後的多宗事故，或動搖市民對疫苗的信心，梁認為事故經本港專家評估及醫學數據分析，均顯示事故與疫苗無直接關係，「我希望市民理性啲」，又提醒市民應「樣樣小心啲」，「如果有長期病患、血壓控制得唔好嗰啲，就要小心啲」。梁指，希望疫苗接種計劃可讓政府放寬社交限制措施，「希望全世界都可以盡快搞掂呢樣嘢，呢個係全世界嘅事」。

被問到BioNTech復必泰日前因包裝有瑕疵，而要暫停接種至另行通知，梁認為政府應盡快輸入第二批疫苗，「你仲要等佢檢驗，唔知驗幾耐，拎一批新嘅你咪盡快打囉」。

曾浩輝賴媒體令市民對科興有「錯覺」

在科興第一針開打當日，食物及衞生局前局長高永文曾陪同衞生署前署長林秉恩，以及疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝到中心打針，林秉恩及曾浩輝今亦到場接種第二針。

曾浩輝指，專家均評估日前的事故與科興無直接關係，「可能有啲媒體報道或者其他訊息，令到市民有啲錯覺，希望隨住時間啦，市民對個疫苗認識多咗，唔會覺得對個接種計劃有咩問題」。

指如調查需時 政府或有後備方案

至於復必泰疫苗接種計劃進度，曾浩輝指，政府將會全力跟進及調查，「我諗個時間唔會太長嘅，如果真係要啲時間，可能政府都會有後備方案」，但指短期內亦需要市民「等一等」。他續指，接種計劃是以月計，未來6個月或以上都會持續進行，「唔使擔心遲咗幾日或者幾個禮拜」。

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