【本報訊】本港疫情稍為放緩之際，醫管局即對醫護人員過橋抽板。五個醫護工會接獲員工求助，指最近所屬的醫院聲稱，為應付疫情而發放的緊急應變特別津貼計算方法出錯，要求收回多發放的津貼或以假期抵銷，有人被扣3,000至4,000元，甚至有醫生被扣回以萬元計的津貼。五個工會對醫管局出爾反爾感到十分憤怒，認為進一步破壞員工士氣。

香港專職醫療人員及護士協會、公共醫療醫生協會、醫管局員工陣線、前線醫生聯盟及醫院管理局職工總會昨發表聯合聲明。公共醫療醫生協會會長馬仲儀指，接獲不同醫院、不同職系的同事求助，指近期所屬醫院表示津貼計算方法出錯，向部份曾到高風險區工作的同事多支付津貼，須重新計算及扣回多付的津貼，有醫生被收回以萬元計的津貼。

馬仲儀批評「當初咁計又係你話，𠵱家過咗成年先嚟扣返我錢」，不少醫護指院方交代計算方法「唔清唔楚」，不同意新的計算方法。

指ICU多日無接收確診者

有聯合醫院深切治療部（ICU）醫護指，去年入「dirty team」時院方聲言不論當日有否接收確診病人，均可獲發每日500元津貼。但早前院方指人事部審核資料時，發現深切治療部去年2月至10月間，有10多天沒有接收確診病人，須扣回多發放的津貼，有醫護需被扣回3,000至4,000元，估計數十人受影響。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文斥醫管局過橋抽板，「當初要同事幫你賣命就話有津貼，同事返工準備隨時收症，𠵱家反口好離譜！」他稱經員工強烈反對後 ，局方暫不會扣回已多發放的津貼，待有進一步消息再通知同事，但沒有承諾會取消扣回津貼的做法。

五個工會要求局方停止相關行動及清晰列出津貼計算方法，讓同事有足夠資料考慮是否接受，及與工會代表會面商討。

醫管局行政總裁高拔陞昨於記者會稱，各工作單位計算津貼方法一樣，而發放津貼的原則一直沒變，獲悉有員工反映相關問題後，醫院聯網人力資源部會重新計算津貼。