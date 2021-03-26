前年10月有警員在青衣長青商場對開的馬路隔音板發現「六大訴求 缺一不可」、「721唔見人」等塗鴉，警方即日深夜拘捕五旬無業漢。事隔一年半，無業漢被落案起訴兩項刑事毀壞罪，案件今在西九龍裁判法院提堂，被告獲准保釋，案件押後至6月18日再訊。

被告梁智輝（51歲）報稱無業，被控兩項刑事毀壞罪，控罪指他於2019年10月24日，在青衣長青邨青葵樓地下無合法辯解而損壞屬於路政署的財產，即隔音屏障及行人過路處，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

辯方申請案件押後以索取文件、與控方商討以其他形式處理案件及索取醫療報告。主任裁判官徐綺薇批准被告以3,000元現金保釋，其間不准離港，須交出所有旅行證件，住在報稱地址，每星期向警署報到一次。

據報道，涉案隔音屏障被噴上「陳彥霖 沉冤待雪」、「10月1 槍殺人」、「831殺死人」、「721唔見人」、「六大訴求 缺一不可」、「光服（復）香港 時代革命」等字句。

【案件編號：WKCC1139/21】

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