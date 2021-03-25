近兩個星期診症時，都會被病人問到同樣的問題 :「醫生，皮膚敏感適合打疫苗嗎？」

在不同的科學研究文獻上，接種新冠肺炎疫苗都能有效抗疫。不過，很多人對疫苗產生疑慮。新聞不時報道，本港及外地都有出現接種疫苗之後，出現不同的副作用，有些頗駭人聽聞。疫苗激活體內免疫系統反應，可能出現發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、打針部位疼痛等，這是醫學已知的短暫情況。嚴重的副作用，如免疫系統對疫苗出現異常劇烈反應，導致急性過敏症狀，例如廣泛性皮膚出疹、黏膜水腫、血壓急降，或因為過度緊張而導致突然迷走神經昏迷，所以在注射後要在中心觀察。其他影響神經線的問題例如面癱、手腳活動不靈的現象，這只佔極低的比率，但須及早處理。新冠疫苗接種的人越來越多，出現個別個案，令大眾心理產生陰影是可以理解。但最重要的是，所有使用中的新冠疫苗都有科學臨床數據，能夠有效大大減少嚴重新冠肺炎的併發症及出現死亡或需深切治療的機會，所以醫學共識是注射疫苗利多於弊。

我適合接種疫苗嗎?

長期病患如糖尿病、心臟病、血壓高、中風的長者，如果健康情況不穩定的話，暫時不應接種疫苗，並要先與醫生相討控制好長期病患的指標。皮膚病患者例如濕疹、銀屑病、蕁麻疹等，如病情穩定近一個月都沒有嚴重病發，一般而言注射疫苗的風險都會跟正常人一樣。很多慢性皮膚病病人都可能接受系統性免疫療法或生物製劑，因為每種療法風險有所不同，所以最好先請教你的主診醫生再作決定。當然如果注射疫苗後身體及皮膚有任何不適，便要及早求醫。

在個人的層面上，接種疫苗都可以最好保護自己。越多人接種，對社會效益越大，越快達到群體免疫，對恢復正常生活，有更好的條件。接種疫苗之後，保護效果需要時間去建立，所以還須戴口罩，這是不能鬆懈的。

盧景勳醫生 中大榮譽臨床助理教授