港鐵下周一（29日）將根據可加可減機制，公佈新一年票價調整。實政圓桌立法會議員田北辰表示，自己幾敢肯定，港鐵將破天荒宣佈減票價，估計減幅1.5至1.6%。

統計處下周一公佈去年第四季工資指數，港鐵屆時便可根據綜合消費物價指數及運輸業名義工資指數，計算出今年的票價調整幅度，同日再向外公佈。

促港鐵推優惠減巿民負擔

曾擔任九鐵主席的田北辰在社交網站指，根據票價調整機制，如果去年第四季運輸業名義工資指數按年跌幅超出1.1%，港鐵今年將會減價。他指去年12月綜合消費物價指數按年下跌0.7%，第三季運輸業名義工資指數則下跌1.7%，他估計第四季數字有機會改善，但充其量只是收窄跌幅，指數或會按年下跌約1.1%至1.2%，按此推算，港鐵票價今年減幅約為1.5%至1.6%。

田認為，雖然減幅不明顯，但至少可以打破到巿民對於機制只加不減的印象。他又促請，港鐵無論票價減多定少，都要推出其他優惠，減輕巿民負擔。

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