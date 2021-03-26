47名民主派「35+初選」案被告鄒家成及劉頴匡，與王宗堯、孫曉嵐等共14人被控於前年7月1日闖入立法會，觸犯進入或逗留在會議廳範圍及暴動等罪。案件今再提訊，法官杜大衞將案定於2023年5月29日開審，預計需時44天。因被控違反國安法正在還柙的劉頴匡主動撤回本案保釋，而同正還柙的鄒家成則透露，將會到高等法院申請保釋，故希望可以保留本案的保釋。法官最終批准其餘各人於本案繼續保釋。

14名被告今均坐在犯人欄內，案中獲保釋的被告坐在犯人欄的前排，而還柙的4人則坐在後排，後排每名被告之間都有數名懲教人員相隔看守。鄒家成及劉頴匡步出囚室後向旁聽席揮手，旁聽席的親友揮手回應。兩人坐下後不時隔著懲教人員談天。另外潘浩超及畢慧芬現正還柙或在囚。47人案中獲保釋的呂智恆亦有到區域法院旁聽。

劉頴匡：「頂住呀，唔好放棄香港！」

散庭後，劉頴匡走入囚室前高呼：「頂住呀，唔好放棄香港！」鄒家成則向旁聽人士舉手致意。

王宗堯昨日他身穿一件adidas外套，外套左襟加上一個「GAYAU」繡章，腳亦穿adidas款式的鞋。 王宗堯散庭後在庭外指，相信此審期對於還柙手足來說是個「好遙遠的日期」，認為未審先囚並不公平。

被問到一眾藝人為撐新彊綿而與adidas等外國牌子割席，他稱「我相信錢係萬惡而唔係萬能，你賺唔晒嘅，並稱「對所有平權、面對不公義事件會發聲嘅所有人，我都同佢哋講聲『加油』。」

官問鄒家成為何遭還柙

昨日剛完成7.21白衣人審訊的律政司高級助理刑事檢控專員周天行，今日代表控方，申請將案件修訂及合併處理。

法官杜大衛將案件安排於2023年4月28日先作預審，並訂於2023年5月29日開審，預料審期為44日。另外，案件將於今年6月24日再提訊，處理其中4名被告的答辯。

法官詢問鄒家成因甚麼案件而被還柙，以及刑期多長。鄒的代表大狀透露鄒涉及國安法的案件，指鄒將會到高院申請保釋，故希望可以保留本案的保釋。

另外劉頴匡透過代表律師申請撤回保釋，劉須還柙。

法官將鄒家成的保釋事宜留待下次提訊處理，畢慧芬因另案繼續服刑還柙，潘浩超則因早前違反本案的宵禁令，被撤銷保釋，今日沒有保釋申請，其他則被告獲准以原有保釋條件保釋候審，即須遵守不得離港、每周報到等。

案件經修訂後，14名被告共同被控一項暴動罪，控罪指黃家豪、羅樂生、何俊諺、畢慧芬、孫曉嵐、潘浩超、馬啟聰、王宗堯、沈鏡樂、劉頴匡、吳志勇、范俊文、鄒家成、林錦均及其他身分不詳的人於2019年7月1日在立法會綜合大樓參與暴動。

除了鄒家成、林錦均外，其餘12人均另被控一項進入或逗留在會議廳範圍罪。林錦均另被控一項刑事損壞罪，涉於同日同地損壞立法會綜合大樓。

【案件編號：DCCC606-610、1069/20、259/21】

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