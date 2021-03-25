【本報訊】經常現身示威場合的「王婆婆」被指前年1月在高等法院襲擊女保安，案件原定昨在東區法院開審，惟王婆婆表示筆記在大陸「俾國安收咗」，需時審視證據和研究法律，獲准押後。審訊重新排期，王表示經考慮後，選擇公民抗命，不聘用律師，亦不會爭辯或求情。案件定於5月11日開審，預計審訊一天。

控罪指，被告王鳳瑤於前年1月22日，在高院地下大堂襲擊胡婉鴻。據悉，當日王被指因拒絕接受安檢，以膊頭及手肘撞向女事主胸口。

稱筆記「俾國安收咗」

案件甫開庭，王向法庭表示她健康欠佳，又指筆記在大陸「俾國安收咗」，希望詳細審視控方證據再決定是否認罪。裁判官鄭紀航向她解釋請律師的選項，王稱早前誤以為能應付案件，她保釋期間不准到大陸，無法提供在大陸的資產證明，「自己一個返去都唔夠膽。」鄭官指王首次申請押後，為公平起見批准。

及後案件轉到另一法庭排期，王表示希望押後三個月，主任裁判官羅德泉稱押後長度須合理，先讓王查詢當值律師服務。王其後稱不聘用律師，決定「公民抗命」，並謂自己被誣告。羅官提醒裁決後不能以不懂程序為由要求重審。

王庭外解釋，認為「官派律師」沒用，亦不想佔用義務律師時間，寧讓其他抗爭者獲得支援。

案件編號：ESCC2490/20