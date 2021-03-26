《蘋果》早前報道去年一名69歲男病人在威爾斯親王醫院急症室等候診症期間病情惡化，疑因急症室分流站未有記錄病人服食薄血藥而錯誤分級，及無持續監察病人病情變化，致病人等候期間死於嚴重腦出血，最終死亡。社區組織協會幹事彭鴻昌今日（26日）陪同死者家屬與院方會面，彭鴻昌表示，院方承認處理上有不足地方，構成引致該宗不幸事件的風險因素，並提出可改善之處，包括會考慮在急症室使用智能裝置，實時監察病人情況變化。

該名姓黃的69歲男事主去年10月被送到威爾斯親王醫院急症室，獲分流為次緊急，但候診2小時期間一度停止呼吸，搶救後才發現腦部已嚴重出血，數小時後宣告不治。院方紀錄顯示，分流站未有記錄病人服食薄血藥，疑致錯誤分級，忽視出血性中風危機。急症室亦疑因無持續監察病人病情變化，導致延誤醫治出事。

彭鴻昌表示，今日陪同死者太太及弟弟與院方會面，會面氣氛良好，院方交代個案的臨床管理程序，及回應家屬的疑問。他指，院方承認處理事件上有不足地方，構成引致今次不幸事件的風險因素，不過當時院方已按既定程序及標準分流病人，如當晚有更緊急病人需先治理，未必可短時間內治理死者。

急症科將檢討分流指引 考慮設智能裝置監察病人

彭指，院方認為急症室流程上有可改善地方，包括對於病人正在服用具風險藥物如薄血藥，在分流時及分流後的監察上，宜納入作為臨床判斷的考慮因素，急症科專科統籌委員會將檢討分流指引；急症室宜加強培訓健康服務助理，以便他們對觀察病人病情的轉變更為敏銳，可適時向護士匯報病人病情有變化。現時急症室安排約每兩小時巡查一次所有正在等候的病人，未來會考慮使用智能裝置，實時監察病人情況變化，以提示醫護人員跟進，但相關措施未必短時間內可推行。

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