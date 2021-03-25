【本報訊】八名被送中港人在內地服刑後周一被遣返香港，除了多人拒家屬安排律師外，日前被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪的李宇軒，家屬至今仍未能確認其下落，指警方及懲教署均表示不清楚李身在何處。李宇軒妹妹接受本報專訪時指，原以為哥哥返港後會獲人權保障，但現在「唔知個人消失咗去邊」，覺得十分荒謬，感覺香港已變得如內地般無法無天。

懲教回覆「無此人」警：不清楚

30歲的李宇軒前日在西九龍裁判法院提堂，惟李正接受強制隔離而缺席聆訊，亦沒有律師代表出庭，李須繼續還柙。12港人關注組昨向傳媒表示，至今未能確認李宇軒下落，只知道他拒絕家人安排律師，當李宇軒家人向懲教署及警方查詢時，懲教署表示「無此人」，警方表示不清楚李位置，家人亦沒有收到任何懲教署轄下院所通知李的情況及還柙安排，令家人甚感擔憂。

李宇軒妹接受本報專訪時指，本來以為哥哥獲送返香港後，能獲得作為扣押人士的基本保障、擁有人身安全、程序保障，家屬可以探訪、寫信及給予日用品，殊不知至今仍不能與李見面，更不知他被扣押在哪：「竟然可以提完堂，唔知個人消失咗去邊。返咗嚟香港，原來都可以係無法無天。」

她又透露，家人在哥哥遣返香港後，曾委託律師到元朗警署，但李宇軒卻對律師指不要律師。她指律師稱李精神狀態看來並非太差，除繼續追問懲教署外，惟有等候李下月提堂，才可知道他身在何方：「𠵱家惟有等提堂，或者每隔一陣再打畀懲教署。」

對於李被控於去年7月1日至今年2月15日期間違反港版國安法，李宇軒妹妹反駁，哥哥去年8月起已被內地扣押和監禁，試問如何能在內地監獄勾結外國勢力？認為是天方夜譚。

懲教署回覆查詢時指，不評論個別個案，也未有回應李宇軒實際位置。對於家屬未能得知李還柙地點，當局稱所有新收在囚人士，署方會按照既定程序詢問他們是否需要協助通知親友羈押地點，如在囚人士拒向任何人透露，署方會按其意願處理。

12港人關注組引述李宇軒家屬回應，指即使李本人拒向外透露其羈押地點，署方亦不應以「查無此人」回覆，又質疑李早前於深圳被關押時寫給家屬信件，他本人明顯有意於回港後向家人報平安，故李的胞妹認為，其兄拒絕透露羈押地點是不合理行為。

警方回覆本報時堅稱，所有被捕人士均受法律保障，警方亦尊重被捕人士權利，會向他們發出羈留人士通知書，以解釋其所享有的權利，包括要求面見律師、通知親友等，並按被捕人士意見安排，不過警方又指，不會評論個別被捕人士有否向警方提出上述要求。