教育局將向全港中小學派發內地國情教育書《我的家在中國》最新繁體版，列為輔助教材及局方中史常識問答比賽參考讀物。《蘋果》檢視該書簡體版，列明這是內地「中小學少先隊主題班隊會活動首選活動首選用書」，其中一冊《血脈相連一家人──台北、香港、澳門》提及，台北街道多以中國城市命名、澳門「被人擄走」後終於回家等。有教師質疑該書充斥狹隘的典型民族主義史觀，不利培養批判思維。

記者 鄧力行

教育局聲稱小學中史文化常識問答比賽「反應踴躍」，將向全港中小學派發2021年繁體版《我的家在中國》作為比賽參考讀物，據悉最快今天送到學校。該書全套分6個範疇共48冊，由北京師範大學特聘教授檀傳寶主編。《蘋果》檢視該書2016年簡體版，書腰列明是「教育部青少年國情教育指定閱讀書目」、「中小學少先隊主題班隊會活動首選用書」，惟暫時未知繁體版與簡體版的內容會有何分別。少先隊全名「中國少年先鋒隊」，由共青團直接領導，旨在培養少年及兒童成為「共產主義事業的接班人」，標誌是戴紅領巾。中共中央上月發文件提到少先隊要通過交流增強港澳台少年兒童的國家認同。

稱台北街名用大陸城市 旨在發揚中華民族精神

該套書有8冊介紹不同城市，其中一冊《血脈相連一家人──台北、香港、澳門》，提及台北地圖左上那一區街道「大多以我國地理上的西北城市為名」，解釋是國民政府抗戰勝利後，為了清除日本的影響，冠名街道的「最高指導原則」就是「發揚中華民族精神」；該書又指台北凱達格蘭大道名稱旨在紀念台灣原住民，但「凱達格蘭人」如今「早已與漢民族融合在一起了」。

形容葡萄牙以不正當行為蠶食澳門

該書又形容，澳門「被人擄走」，斥葡萄牙1553年起通過「不正當行為」，「一步步蠶食了澳門」，而1999年澳門繼香港之後回歸，「流散四百多年的遊子終於全部回家了！」該書續稱澳門「背靠政治穩定、經濟騰飛的祖國內地，依托中央支持」，近20年年來發展為「國際知名的魅力之都」。

香港方面，該書以介紹黃大仙開始，並指在許多香港人眼中，黃大仙廟具香港味道，不過「許多人並不知道，黃大仙並非本地人，而是來自浙江蘭溪」。該書又介紹香港的區旗，指「紫荊花紅旗寓意香港是祖國不可分離的一部分，並將在祖國懷抱中興旺發達」。

指港府大幅提高拆菜園村賠償 令高鐵建造費用不菲

該書其中一冊《開往春天的列車──鐵路》提到興建廣深港高鐵爭議，指必須拆掉菜園村才能建高鐵和配套，結果香港政府要大幅提高賠償，令建造費用不菲，平均每千米的造價比上海和北京貴8倍，配圖漫畫中又有一架「高鐵」向村民說「不建高鐵，香港將成孤島」。

教協副會長、通識科教師田方澤認為，該書用詞語氣是典型民族主義史觀，如澳門「被人擄走」等說法，並非過往香港教育界習慣的客觀分析，質疑這種強調「民族為大」的歷史教育，只是狹隘的民族主義，不利培養批判思維。田擔心教育局高調指定該書作國情教育，或令學校擔心不用會「俾人捽」，籲局方不要向學校施壓，讓教師在教材選擇上可有專業判斷。

田又指，該書有關菜園村的內容似乎指村民需要犧牲，但事實上是當時立法會不理民意反對通過強拆，書中內容是將事實扭曲。

楊穎宇：澳門被「擄走」一說情緒化

歷史學者楊穎宇亦指，當年高鐵進入九龍並非唯一的建造方案，將清拆菜園村視為高鐵成敗關鍵，並不符史實。楊又形容澳門被「擄走」一詞較情緒化，質疑用於教材是否適合。他又質疑澳門回歸後「遊子終於全部回家」之說，反問「晚清時割讓給俄羅斯的北方領土，為何可以仍歸俄有？」

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