【送暖高牆】高牆雖高，難阻送暖來鴻。社民連吳文遠跟長毛梁國雄並肩作戰多年，來信約定的，是將來「繼續為弱勢出頭」；李嘉達中學師兄弟說，為母校能有如此質素的友伴深感自豪；剛退休的公立醫院醫生告訴郭家麒︰你是行業的驕傲。極權的高牆每天吞噬追求民主自由的香港人，不過，有讀者親筆書函致手足，提醒說：「雖為籠中鳥，心靈隨意飛」。縱然這刻受強權所壓，身陷囹圄，或因堅持正義橫遭檢控，但請好好保重身體，見字飲水，抗拒寂寞，充實學識，約定有天自由相擁。

抗爭先鋒啟發幾代人

毛哥：

同你並肩作戰十年有多，見證住香港社會運動嘅變化，由成日俾人話搞事太激進，到及後被嫌唔夠激，通常你都係一句「嘥時間」來打發批評。多年來，就算喺紛亂嘅政治爭拗下，你都係堅持為弱勢發聲嘅信念，唔計較選票得失，其實出面有好多人都睇得到，心存感激。

可能你冇特別為意，但其實阿哥你幾十年來嘅抗爭行動，係啟發咗一代又一代人參與社運關心社會。就算佢哋未必完全同意你嗰套，但係你至少令到一人行前多一步。「我細個已經睇你乜乜乜」呢句說話，我相信你都聽過唔少。話時話，十幾年前，我仲係着住西裝on99返工開會，𠵱家搞成咁，係咪多得你唔少吖？

香港變成今日咁，好多人都唔忍心，但可能都係一個必然要經歷嘅階段。喺全面打壓下，就算坐緊監，都係你擔心人，多過人擔心你，真係俾你吹脹。但我想同你講「少擔心啦」，我哋喺出面會繼續為無聲者發聲，你喺入邊最緊要係強身健體，話晒你年紀都唔細，就算保釋成功出返嚟，你都已經合資格享用你有份爭取嘅「兩蚊乘車優惠」。

我哋等你出返嚟，一齊去示威，繼續為弱勢出頭。

文遠

是俠骨良醫也是民主戰士

敬愛的郭家麒醫生︰

我是一名剛退休的公立醫院醫生，雖然跟你並不認識，但年紀和你相近，大半生都是服務病人，自覺已是對社會貢獻良多！但一和你比較，我就無地自容，你既是良醫也是代議士，但最重要的就是你一生都秉承正義地為香港爭取民主和自由，無畏無懼地站在最前線身體力行，所以你是我們行業的驕傲，也是全香港人的驕傲。

多年來在和平大遊行中，我每次去到公民黨的街站都會見到你的身影和聽到你聲嘶力竭地為市民發聲，每次我都爭取機會和你打招呼甚至握手，藉此表達我對你的謝意和加油！你對香港無私的奉獻，其實已贏得無數市民的支持和欣賞，在此向你再次衷心地致謝！

現今你交上厄運，身陷囹圄，但天理昭昭，我堅信你很快就可以脫離困境。請你繼續堅持，而每天我心底都會向你送上摯誠祝福，直到你重新獲得自由！

多多保重，祝願你身體健康平平安安！

永遠支持你的

一個香港醫生敬上

盼你們盡快歸隊

各位手足：

你們有些認識的/見過面，已暗地裏當了你們是我的朋友。多謝你們為民主付出。

要向你們致歉，可以做嘅不多。3月1日有請假到法院門外，又嘗試送車但被驅趕及不知車輛行駛路線，離遠目送。

說支持及加油的說話效用有限，是你們須要面對不公義對待及牢獄之苦。希望你們盡快歸隊，與家人朋友團聚，疫情盡快完結，可以像以往一樣舉辦活動如看紀錄片、飯敍、周年晚宴、興趣班、踏單車、參觀政府機構/一日遊等。懷念昔日的日子。願一切安好。

維園大嬸

觀瑪仔因你自豪

李嘉達：

我同你除咗係觀瑪師兄弟之外，好似都無其他交集啦。一路以嚟觀瑪出產嘅「名人」都無乜好嘢：一個出賣良知嘅局長，一個讀唔成書嘅導演，其他都唔識囉⋯⋯係，仲有個前年罷免咗嘅所謂督察級校友會主席。直到2019年尾從舊同學口中得知有幾個觀瑪仔參選區議員，你個名係比較熟悉嘅一個。記得嗰年知道你哋贏咗啲忠誠廢物之後，真係有少少為自己係觀瑪仔呢個身份而自豪。估唔到兩年都唔夠，你就已經做咗國安法下嘅政治犯。NSL 47人裏面有啲人好多人關注，亦有啲人好似你咁無乜人識。雖然係咁，我相信好多觀瑪仔都好關心你嘅消息，為你被捕感到難過，為你被拒絕保釋感到憤怒。

呢兩年香港人經歷咗好多嘢，觀瑪仔試過餓幾粒鐘只係為投一票踢走跌咗良心嘅人，香港人試過排晒長龍只係為投一票出一啖氣。𠵱家睇返雖然好似好儍同好無用，但我深信每個人嘅付出都會令社會變得更好，亦都好感激你哋同埋其他無名手足嘅犧牲，無以為報。

唔知你幾時先會重獲自由，但希望你知道香港仲有一班關心你哋嘅人，而觀瑪出到你哋呢班咁有質素嘅人，我真係感到好自豪。

頂住！

觀瑪仔字

抗拒寂寞 他朝自由相擁

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送暖高牆逢周一至五刊出