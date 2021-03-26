首批接種科興疫苗的市民今日開始可打第二劑，雖然接連出現接種科興疫苗後死亡或異常事故個案，但似乎並未有打擊「相信科興」的市民信心。大批市民今日到疫苗中心接種第二劑，亦有市民今天到場打第一劑。有六旬的長期病患長者前來打針，指自己打針前已諮詢醫生，認為科興比BioNTech復必泰對自己副作用較少。有市民則直言自己「對祖國有信心」，打針後感覺良好，日前的事故只是「唔好彩」，「日日都有人死㗎啦！唔打針都有人死㗎啦！係咪？」

現年67歲的吳先生今早前來接種第二針，「幾好呀，無乜嘢呀」。他指，接種第一針時護士「手勢好好」，「嗰陣護士同我打，我搲爆頭話，咦你打完喇？打完都直頭唔覺！」，現時身體狀況良好。

吳指，自己有心臟病，需長期服食藥物，因此在打針前亦有諮詢醫生，亦認為科興比BioNTech復必泰對自己較少副作用。他坦言，對於日前接連的接種科興後事故有所擔心，「如果話無呢就呃你嘅，但我覺得一切隨遇而安，唔需要太care（擔心），香港個醫學咁昌明，我相信香港醫管局一定會處理好，唔信有啲咩特別問題」。

他亦不認為會有大批市民退針，「我相信國家嘅藥苗供應畀全世界咁多地方，又經專家審批過，咁擔心來做乜嘢呢？不如擔心吓自己幾時去打仲好」。

75歲的蔡先生亦到場接種第二針，他指接種第一針後未有不適，「你睇吓我今日都準時到，有咩擔心呀？」，笑指日前事故屬「唔好彩囉，我唔驚嘅」，亦未有想過「甩底」，「呢個係個人嘅選擇」。

「對祖國有信心」

施先生今日到中心接種第一針，被問到為何出現接連事故後仍選擇打科興，表示「唔係揀一就二㗎啦，我對祖國有信心呀嘛⋯⋯日日都有人死㗎啦，唔打針都有人死㗎啦，係咪？」

陳小姐亦是前來接種第一針，「好好呀，樣樣都好好」。她指，事故沒有令她對科興失去信心，「我覺得都好正常，你突然間咁多人去打針，咁梗係突然間會有啲人有事，有啲人無事」，認為科興比BioNTech復必泰對身體「反應細啲」，「所以我唔想反應咁大囉，我想正常啲」，故選擇接種科興。

一男子指罵記者問科興事故：夾硬拉埋嚟講！你喺邊度畢業？

有不願具名的男士今早曾就預約輪候時間與中心職員起小爭執。剛打完第一針的他受訪時指「無混亂呀！非常之暢順！你就好混亂喇，《蘋果日報》最混亂！」

被問到日前科興發生接連事故，他激動反問記者「有咩事故呀？你講，有咩事故？」，「日日都有人死㗎啦，你都會病㗎啦！都完全無關係，你夾硬拉埋嚟講！」並指罵記者「你係咪記者嚟？你喺邊度畢業？」。他指，認為科興較安全，「有乜問題呢？佢用舊嘅滅活技術，新嗰啲反而信唔過喎，新嗰啲搵你哋做白老鼠咋喎，死亡率特別高㗎喎，完全無考慮過」。

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