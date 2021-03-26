特首林鄭月娥建議在人大就改革香港選舉制度有最終定案前，內會先「偷步」設小組委員會討論人大《決定》主要內容。有關委員會今日舉行首次會議，會上政制及內地事務局局長曾國衞僅重申官方口徑，揚言不會搞「清一色」。有建制派不滿曾國衞「照書講」，開會前未有做足準備工夫。

據新華社報道，人大常委會下周一及二（29、30日）才開會，由上而下敲定本港選舉辦法。立法會今早舉行首次有關人大《決定》的小組委員會會議，先選出建制派「班長」廖長江、身兼行會成員的民建聯張國鈞擔任小組正副主席。

會上多名建制派亦就人大《決定》提出不同問題。新民黨葉劉淑儀詢問當局會否就人大改制期諮詢市民、法律上的步驟有何不同； 民建聯陳克勤問及資格審查委員會是否取代原有的選舉主任，審查候選人的資格的工作； 經民聯盧偉國則關注到本地立法工作，與及政府將有關文件提交上立法會的時間表；廖長江就質疑「愛國者」的標準是否對不同管治班子都是一致。

曾國衞背書：政制問題屬中央事權 並非針對反對派「搞一色」

曾國衞回應時指，中央對不同管治班子的「愛國者」標準一致，並有如「讀稿機」般不斷重申，人大《決定》是由中央主導，本港的政制問題屬中央事權，有別於由港府推動的政改五步曲。而今次中央出手是合乎憲法規定，指中央在前年因目睹反對派在反修例風波上獲外國勢力支持，「以民主作為幌子」煽動民意搞對抗，因此才出手「完善」本港選舉制度。

曾續指，中央有不容挑戰的權威，新制度下擴大立法會議席、調整選舉方式是擴大市民政治參與權及「保障民主本質」，並非針對本港反對派搞「清一色」，惟有關香港落實制度的時間表等細節問題，則需留待人大有最終方案後才能向外界說明。

政制局常秘鄧忍光則表示，今次人大《決定》料會涉及本地4條主要法例及28條屬附法例，當局期望新制度下能「完善」選舉實務的程序安排，如票站外的排除安排等，他並透露，局方正與私隱專員就處理起底刑事化問題進行立法修訂。

謝偉俊鬧曾國衞「恨鐵不成鋼」：成個特區畀你累死啦！

曾國衞的回應激起建制派謝偉俊不滿，大罵對曾國衞「恨鐵不成鋼」，批評曾國衞只是「照書講」，出席立會前未有準備充足，更隨即向問曾國衞，是否清楚回歸前有關討論《基本法》及香港選舉辦法花費了多少時間。

顯得始料不及的曾國衞推搪說：「唔係好清楚，請你講多次。」謝即解釋，他提出有關問題是希望局方清楚明白，今次落實新選舉辦法只有數月時間，冀局方把握時間盡快提交有關文件予立法會審議，謝說：「成個部門又唔使防疫，你哋又唔使做好多其它嘢，成個部門做嚟做去都係做呢樣政改，你哋（政制局）點解唔一早做定一啲簡單嘅答案出嚟，你自己（曾國衞）又係，點解唔知道呢啲所謂重大原則，可以念口簧咁念出嚟呢…成個特區畀你累死啦！」

經民聯梁美芬則試圖為曾國衞解圍，指今次改制是人大決定，十分理解曾國衞有如此表現的原因：「成個完善嘅工程係中央事權…我理解局長有啲問題點解係答唔到。」梁又指落實「愛國者治港」是香港97年回歸後便應該要做的事，但現今回歸近24年仍要中央出手，「其實我哋香港政界...其實都係好醜樣」。

另外，小組委員會亦敲定3月31日、4月1日、4月8日及4月9日共4天，會開會討論如何修改《基本法》附件一及二等細節問題。

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