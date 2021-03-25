【本報訊】林鄭政府借抗疫向中央表忠，惟港人堅拒配合，「安心出行」程式和注射疫苗均反應冷淡，政府卻諉過於外界抹黑。繼政府批評醫護工會抹黑國產疫苗後，醫管局主席范鴻齡昨亦不點名指一小撮醫護人員號召杯葛「安心出行」程式及抹黑科興疫苗，對此感到憤慨及反感，批評他們不斷「破壞特區政府防疫政策」，又聽見「科興疫苗打死人」說法，要求有關人士勿再發出失實言論。他又聲言會視乎有關人士有否違反醫管局的規定，再決定會否追究。

指醫局決策人需宣誓

至於醫管局員工是否需要宣誓，范稱其個人意見認為，公營機構內「凡係有決策權嘅，可以做決策權嘅人」均應由愛國者出任，認為醫管局主席、行政總裁、董事局成員和七大聯網總監均應宣誓擁護《基本法》和效忠政府，但前線職員只負責醫療決定，例如決定用藥和協助病房清潔等，未必需要宣誓。范稱會在獲得醫管局大會授權後，將其個人意見交予政府考慮。

對於被控串謀顛覆國家政權罪正被還柙的醫管局員工陣線前主席余慧明，范鴻齡指有關員工已被停職停薪，但醫管局人事規定採用無罪推定原則，故其合約會否轉變，目前仍言之尚早。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯強調，工會依照事實和數據評論，對於范鴻齡指醫管局高層才要宣誓，羅指醫管局有人宣誓表忠已破壞專業和中立性，即使前線人員不用宣誓，亦不應有僥倖心態，因醫管局亦有很多方法整治前線。