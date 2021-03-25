上期提到荷爾蒙受體陽性（HR+）型號的乳癌，佔整體乳癌個案達70%。荷爾蒙藥物的面世，多年來已幫助了無數乳癌患者存活。但因為癌細胞可以產生抗藥性功能，有部份病者在服用荷爾蒙藥物一段時日後，癌細胞並未完全死去，反再度生長，病情復發。此時就需要加上最新一代，與荷爾蒙藥一同服用的另類標靶藥了。

甚麽是抗藥性癌細胞呢？原來荷爾蒙受體陽性的癌細胞的生長，不一定是完全依靠剌激荷爾蒙受體的途徑。先作一個比喻：香港地下鐵路有數條路線，如果其中一條路線被阻攔了，我們可以轉車，從另一條路線到達目的地。同樣，醫學研究發現，有部份癌細胞經過一段時間，刺激細胞生長的化學訊息，可避過依靠荷爾蒙受體的路徑，轉用另外路徑到達控制細胞生長及分裂的中心，令癌細胞再度活躍，演變成為癌症復發及擴散的情況。

本世紀已被醫學界發現的荷爾蒙受體陽性癌細胞的抗藥路徑，並已有針對這些路徑的標靶藥物可以臨床應用的有三種：

（1）mTOR哺乳動物雷帕黴素靶蛋白路徑

（2）CDK4/6細胞週期蛋白依賴性激酶路徑

（3）PIK3CA磷酸肌醇3-激酶路徑

而針對這些路徑的標靶藥物則稱為該路徑抑制劑。

這三類藥物都是口服的，但均需與上期提及的荷爾蒙藥物一起服用才可達到理想效果。現在我們有了這些新一代標靶藥，對於乳癌不幸復發或擴散的病人，很多都可以再度控制病情。另外，雖然這些藥物被界定為標靶藥，但因為上述三種控制細胞生長的路徑，都在身體其他正常細胞發揮生理功能，所以這幾類藥物亦可影響某些正常細胞的新陳代謝，而產生不同的副作用。例如mTOR抑制劑可以衍生口黏腔黏膜炎，CDK4/6抑制劑則令白血球下降，PIK3CA抑制劑引致血糖過高等。所以大家不要聽到標靶藥一詞就掉以輕心，需要跟從醫生指示，按時覆診檢查。

香港乳癌基金會網址：www.hkbcf.org

李沛基 臨床腫瘤科專科醫生