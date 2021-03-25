【本報訊】毒品調查科警員利用facebook及Instagram等社交媒體，搜獵未成年女童作性侵目標，先後狎玩六名女童。「淫警」早前承認非禮等八罪，今年初被判監三年十個月，刑罰之輕引起輿論譁然。律政司就刑期提覆核，案件昨提訊，已刑滿出獄的被告繫上象徵警察、與「暗角七警」經常佩戴的同款領呔出庭。他散庭後不斷在法院大樓遊走，又向記者做挑釁手勢，其後拔足狂奔逾300米登上的士離去。

一度被控強姦的被告余俊鑫（35歲），自2018年案發後被捕後一直還柙。他去年底在區院承認向16歲以下兒童作出猥褻行為、管有兒童色情物品、非禮及非法性交共八罪，事主年齡介乎11至14歲。心理報告顯示其重犯機會屬中等至偏高，在扣除還柙日子後，他早前已服刑完畢，恢復自由身。

向記者做挑釁手勢

案情顯示，被告以甜言蜜語「老公老婆」與女童相稱，趁見面時逼誘女童在公園性交，還找未成年兼職女友「起雙飛」。律政司昨預料覆核聆訊需時半天，辯方則指日前才收到指示，需時預備及索閱證人供詞等。上訴庭副庭長楊振權一度提出定於4月底聆訊，但其後稱會按照雙方大狀檔期盡快定出聆訊日子，聆訊尚未排期。

被告散庭後坐在證人室良久，又不斷在大堂徘徊張望，拖拉逾句鐘後，他突然跑向走火通道，推門前轉身向記者做挑釁手勢，然後由五樓直奔地下的高院大樓正門。惟他看見門外有記者又逃回大樓內，經其他樓層落到低層狂奔離去。

案件編號：CAAR4/21