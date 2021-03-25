【本報訊】網台主持「傑斯」尹耀昇被指去年在網上節目發表煽動言論，涉及制裁香港官員、支持民主派初選等，上月被控四項「具有煽動意圖行為」罪，提堂後一直還柙。他昨向高院申請保釋，遭國安法指定法官杜麗冰拒絕。傑斯精神不俗，眼見旁聽市民紛紛向他派心兼握拳低聲喚「頂住」，不禁感動落淚。他臨步入囚室前與女兒隔着犯人欄緊緊握手，但迅即遭懲教人員分開。

52歲的傑斯昨由資深大狀戴啟思代表，律政司一方是負責初選47人案的主控官、副刑事檢控專員楊美琪。過百聲援者一早到高院輪候入庭，包括榮休主教陳日君、社民連的黃浩銘及曾健成等。

傑斯步入犯人欄，旁聽席紛紛舉手跟他打招呼，又用手勢向他派心，握拳低聲喚「頂住」。傑斯看在眼裏，即時觸動情緒，眼淚直流，懲教人員向他遞上紙巾，他禮貌致謝，然後拉低口罩直抹涕淚。他其後逐一與旁聽人士點頭，並手按胸口，表示領受。

傑斯被控去年8至10月期間，連同他人作出具煽動意圖的作為，即在網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中港政府或激起對其離叛、慫使他人不守法或不服從合法命令等。案件5月10日再訊，待警方調查。

林卓廷吳政亨放棄覆核

前學生動源召集人鍾翰林被控分裂國家、串謀發佈煽動性刊物及洗黑錢共四罪案，昨午在區院提訊，辯方透露鍾擬否認所有控罪。國安法指定法官胡雅文將案件至6月1日再訊，並拒絕鍾的保釋申請。

至於47人因參與或組織民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，其中不准保釋的吳政亨及林卓廷，原定昨在西九龍裁判法院覆核保釋申請，惟兩人甫開庭，便向國安法指定法官、總裁判官蘇惠德表示撤回申請，但繼續保留每八天覆核保釋的權利，將於本月31日再訊。

案件編號：WKCC813/21、HCCP143/21、DCCC 27/2021