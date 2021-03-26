網⺠去年5月發起「母親節行街」，約有40人在旺角街頭聚集，遭警方警告要求離開。其間⻄廚學徒突然大叫：「黑警！X你老母！」又向警方舉中指，被指惹來其他人叫囂及擲物。學徒早前承認非法集結等罪，還柙至今日判刑。主任裁判官嚴舜儀指，被告的悔意有限，並沒充分反省；當日他持續辱罵警員，激使現場其他人仿效，加上他攜同雷射筆去現場，使用風險甚高，最終判他入獄6個月。

被告方佐瑋（22歲）被控非法集結及公眾地方管有攻擊性武器兩罪，指他去年5月10日在旺角非法集結及管有一支雷射筆。

嚴官判刑時指，當時現場有超過60人聚集，涉嫌違反限聚令。警方先後發出10次警告，突然有人大聲辱罵警員為「黑警」。警員隨即留意到是被告，但被告繼續辱罵警員，並舉起中指，令其他人仿效及叫囂，更有人用水樽掟防線。其後警員成功截獲被告，在其背囊內搜出涉案雷射筆，另有面巾、手套、防毒面具及V煞面具等。

另涉私了案囚8個月 兩案分期執行

嚴官認為，被告攜有上述物品，顯然表示他有意去現場參與非法集結；他於同年牽涉另一種社運案件，亦有使用雷射筆，故法庭有理由相信雷射筆是被告參與社運的裝備之一。

嚴官認為，報告顯示被告的悔意有限，沒有充分反省自己。求情信顯示，他雖然有讀寫障礙，但具足夠社交、表達及工作能力，故不構成任何減刑理由。嚴官以監禁7個月為量刑起點，考慮到被告攜帶雷射筆去現場，且使用風險甚高，再加刑兩個月；計算認罪扣減後，最終判他入獄6個月。

被告另因去年5月6日在天水圍「私了」在場拍攝的七旬婦人，早前承認一項襲擊致造成身體傷害罪 ，被判監8個月，預計今年5月1日出獄。嚴官認為，該案與本案屬不同事件，故兩案刑期須分期執行。

辯方早前求情指，被告自小父母離異，由祖母撫養成人，惟祖母3年前去世。被告自小患有讀寫障礙，未能升讀中二，故放棄學業，投身社會。辯方強調，被告在社會氣氛影響下犯案，事前沒有預謀，望能輕判。

【案件編號：KCCC2822/20】

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