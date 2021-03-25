【本報訊】28歲男警明知女同袍名花有主，仍甘願做第三者，惟女方最終提分手。男警心有不甘，到女方寓所「攤牌」，其間涉企圖搶女方電話，導致她手臂有瘀傷，被控普通襲擊罪受審。女警昨出庭頂證舊愛，但口供卻表明「身上嘅瘀傷並不涉及任何襲擊事件」。裁判官杜浩成即日裁決，直指女警非誠實可靠，若受襲理應呼救，但她事後卻與被告在房內坐天光，裁定男警無罪兼得訟費。

分手攤牌 事後坐天光

被告蔡智浩（28歲）被控去年8月18日在秀茂坪曉光街富華閣某單位襲擊女警馮嘉茵。馮昨透露，她原有一名林姓綽號「阿鋒」的懲教主任男友，她與被告去年5月瞞着阿鋒拍拖。馮三個月後提分手，案發當晚凌晨被告到她寓所理論。

馮續稱，當晚與被告在睡房傾談，其間被告欲查看她的電話，遭她拒絕。及後被告企圖搶電話，更緊捉她的左前臂約五分鐘；她欲推開被告不果，推撞間她失平衡跌倒並撞到傢俬，及後被告將她扶起，二人無再爭執，「之後大家坐喺間房，坐到天光」，並一同食早餐。

當天早上，馮發現兩邊手臂均有紅腫瘀傷，同日她因感冒求診，但無向醫生提及傷勢。她稱因不想家人擔心，故向母親表示瘀傷是「公司搬嘢時整親」。馮後來向阿鋒坦承「一腳踏兩船」，阿鋒報警，稱「我朋友俾人打同受傷」；惟馮在書面口供指：「我身上嘅瘀傷係意外造成，並不涉及任何襲擊事件」。

杜官裁決時質疑，若馮在房間內遇襲，為何不大聲呼救；且同住的母親及胞兄亦無目擊或聽見爭執聲，馮事後更與被告在房間內坐至天光。杜官認為襲擊不曾發生，裁定被告罪脫。

案件編號：KTCC1602/20