隨着內地刮起一片抵制拒用新疆棉的國際品牌風氣，不單止演藝界人士立即有反應，香港政界亦有人跟風。新民黨主席葉劉淑儀宣佈停用BCI （良好棉花發展協會）成員之一的Buberry的產品，她直言不滿Bueberry對新疆作出失實及無理指控。

國際品牌罷用新疆棉風波愈演愈烈，繼中港藝人紛紛與不同品牌割蓆，身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀也在Facebook表態，宣稱會停買及停用國際名牌Burberry ，直至他們道歉或撤回指控為止。

凝望3條Burberry頸巾 一臉不捨

葉劉在帖文中提到Burberry 是她十分喜歡的品牌之一，並讚揚其經典款式的羊毛頸巾，「既美觀又保暖」，惟她稱「基於該品牌對新疆作出失實及無理指控，因此我決定即時停買及停用其產品，直至他們道歉或撤回指控為止。」還上載一張凝望3條Burberry頸巾的照片，眼中充滿不捨。

不過，葉劉未有提到會如何處理她已擁有的Burberry產品，網民亦顯得對葉劉的表忠行為不受落，有人更留言說：「至少也剪個稀巴爛吧，國家對你這麼恩重如山，一點付出也吝嗇嗎？」亦有人建議「燒咗佢喇咁無誠意㗎」，而相關留言更獲大批網民讚好。

工聯會陸頌雄晒李寧牌表忠

而工聯會陸頌雄則透過Facebook發文，表示自己擁有「靚款國產運動鞋」，認為除了外國品牌外，「仲有好多平靚正的選擇。」他亦登出自己擁有的李寧牌和安踏體育的運動鞋。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！